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Bittensor verdoppelte seine Subnet-Kapazität von 128 auf 256 Plätze in einem einzigen Upgrade, und die Bittensor Prognose beginnt, dieses Wachstum widerzuspiegeln. TAO handelt bei rund 215 Dollar, 72 Prozent unter dem Allzeithoch von 757 Dollar, doch das Netzwerk erwirtschaftete allein im ersten Quartal 2026 rund 43 Millionen Dollar an KI-Einnahmen. Die Prognosen reichen von 388 bis 472 Dollar zum Jahresende, was rund 80 bis 120 Prozent Rendite bedeutet. Doch kann ein Token mit zwei Milliarden Dollar Marktkapitalisierung den Multiplikator liefern, den das Portfolio braucht, oder liegt die eigentliche Chance in einem früheren Einstieg?

Bittensor Prognose erhält Gewicht nach Subnet-Expansion und Grayscale-ETF-Antrag

Das Robin-t-Upgrade öffnete 128 neue Subnet-Plätze für KI-Entwickler und machte Bittensor damit zum größten dezentralen Netzwerk für maschinelles Lernen nach Kapazität, wie CoinMarketCap berichtete. Die Einnahmen aus KI-Diensten über diese Subnets erreichten im ersten Quartal 2026 rund 43 Millionen Dollar, eine Zahl, die TAO von Token ohne Produkt trennt. Getrennt davon reichten Grayscale und Bitwise jeweils einen Antrag für ein Spot-TAO-ETF bei der SEC ein, und eine Entscheidung wird im Zeitfenster um August 2026 erwartet. Die TAO-Prognose stützt sich jetzt auf zwei Katalysatoren, die vor drei Monaten noch nicht existierten, nämlich bewiesene Einnahmen und ein mögliches reguliertes Anlageprodukt.

TAO handelt bei rund 215 Dollar laut CoinGecko, mit einer Marktkapitalisierung von zwei Milliarden Dollar und einem Tagesplus von rund neun Prozent gegenüber 197 Dollar am Vortag. Das Allzeithoch von 757 Dollar liegt 72 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Halbierung im Dezember 2025 reduzierte die tägliche Ausgabe von 7.200 auf 3.600 TAO, und rund 67 Prozent des Gesamtangebots sind derzeit im Staking gesperrt, sodass nur etwa drei Millionen TAO frei auf dem offenen Markt gehandelt werden. Changelly prognostiziert für 2026 eine Spanne von 388 bis 472 Dollar, was rund 80 bis 120 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

CoinCodex sieht ein weiteres Szenario bis 1.090 Dollar bei starker institutioneller Nachfrage nach einem möglichen ETF. Die SEC-Entscheidung über den Grayscale-Antrag im August könnte institutionelles Kapital bringen, das TAO über 300 Dollar drückt, doch eine vollständige Rückkehr auf 757 Dollar erfordert ein Kaufvolumen, das dezentrale KI-Token in einem einzelnen Zyklus noch nie angezogen haben. Der TAO-Ausblick trägt echte Fundamentaldaten aus 43 Millionen Dollar Quartalseinnahmen, doch bei zwei Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kämpft jeder investierte Dollar um Renditen, die mit wachsender Bewertung schrumpfen. Genau an dieser Stelle beginnt die Suche nach dem früheren Einstieg, der statt Prozenten den Multiplikator liefert.

Pepeto bietet den Presale-Einstieg, den die Bittensor Prognose nicht ersetzen kann

Die TAO-Prognose offenbart eine Obergrenze, die jede Erholung bei einem großen Token mit sich bringt, und diese Begrenzung lenkt Kapital in Richtung früherer Einstiegspunkte. Pepeto sammelt echtes Interesse von überzeugten Käufern, und die Basis ist solider als der Hype, weil SolidProof den gesamten Code der Plattform vor dem Start des Presales geprüft und als sicher verifiziert hat. Dieser unabhängige Nachweis beseitigt die Hürde, die großes Kapital bei frühen Token zurückhält.

Das Presale-Fenster ist noch offen, und Pepeto kostet heute 0,000000188 Dollar, doch das sich nähernde Binance-Listing wird diesen Preis durch einen Marktpreis ersetzen, sobald der Handel beginnt. Wer jetzt kauft, tritt ein, während die Plattform bereits läuft und die Einlagen weiter wachsen, und positioniert sich damit dort, wo Token mit Milliardenbewertungen niemanden mehr hinbringen können. Über 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, und Analysten sehen nach dem Listing Renditen im dreistelligen Bereich vom aktuellen Einstiegsniveau. Jede neue Phase füllt sich schneller als die vorherige, weil die Community wächst und das Binance-Datum näher rückt.

Der integrierte Vertrags-Scanner überprüft jeden Token, bevor eine Einzahlung durchläuft, und erkennt die Schwachstellen, die in ungeschützten Positionen im gesamten DeFi-Bereich Kapital vernichten. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Netzwerke ohne Kosten, sodass Anleger Mittel bewegen können, ohne die Gebühren zu zahlen, die auf jedem anderen Netzwerk die Rendite schmälern.

Für jeden, der die TAO-Vorhersagen liest und den Einstiegspunkt sucht, an dem die eigentliche Rendite entsteht, bietet Pepeto die Handelsinfrastruktur, die TAO nie aufbauen musste, das Presale-Fenster, das TAO nie hatte, und einen Weg von Bruchteilen eines Cents zum Listing-Preis, der die Rechnung für jedes Portfolio verändert. Die letzte Phase wurde vorzeitig ausverkauft, und das Tempo des Kapitalzuflusses beschleunigt sich mit jedem Tag weiter.

Fazit

Die Bittensor Prognose und Pepeto stehen für zwei verschiedene Wege. Der TAO-Ausblick stützt sich auf echte Einnahmen und wachsende Infrastruktur, doch selbst im besten Fall misst sie Gewinne in Prozenten, nicht in Multiplikatoren. Pepeto bietet den früheren Einstiegspunkt, den Zwei-Milliarden-Dollar-Bewertungen nicht mehr produzieren können. Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10,38 Millionen Dollar von Wallets, die das Signal erkannt haben, bevor die Schlagzeilen nachzogen. Den Presale-Einstieg heute zu sichern, solange der Preis noch mit sechs Nullen beginnt, ist der Weg, auf dem die größte Rendite dieses Zyklus entsteht, bevor das Binance-Listing das Fenster endgültig schließt.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die Bittensor Prognose für 2026?

Changelly sieht die Bittensor Prognose bei 388 bis 472 Dollar zum Jahresende, gestützt auf 43 Millionen Dollar KI-Einnahmen im ersten Quartal und die Grayscale- und Bitwise-ETF-Anträge bei der SEC. CoinCodex hält bei starker institutioneller Nachfrage ein Szenario bis 1.090 Dollar für möglich.

Wie unterscheidet sich die Bittensor Prognose von Pepeto?

TAO bietet 80 bis 120 Prozent Rendite von 215 Dollar aus laut aktueller Prognosen, während Pepeto im Presale zu einem Bruchteil eines Cents steht und Analysten nach dem sich nähernden Binance-Listing Renditen im dreistelligen Bereich sehen. Der von SolidProof geprüfte Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com zugänglich.