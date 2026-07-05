Die Technologiemärkte haben zuletzt einen spürbaren Rücksetzer erlebt. Nach einer monatelangen Aufwärtsbewegung gaben führende Chip-Aktien deutlich nach. Ein Halbleiter-Index verlor zur Wochenmitte 6,3 Prozent, Micron rutschte zeitweise um bis zu 10,6 Prozent ab. Auch Applied Materials, Lam Research, Allegro MicroSystems und Intel gerieten kräftig unter Druck.• Die jüngste Korrektur ist kein Beweis für das Ende des KI-Trends.• Der Halbleiter-Sektor baut nach starker Rally kurzfristige Übertreibungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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