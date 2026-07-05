E-Autos sind Unfallforscher:innen zufolge ähnlich sicher wie Verbrenner, wenn es um die Schadenhäufigkeit geht. Allerdings sind einzelne Unfallmuster auffällig, etwa das ungewollte Beschleunigen beim Anfahren. Das könnte am One-Pedal-Drive liegen. In den vergangenen Jahren sind einige Studien zu dem Schluss gekommen, dass mit Elektroautos deutlich mehr Unfälle verursacht werden als mit Verbrennern. Zudem sollen sie häufiger in Unfälle mit Fußgänger:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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