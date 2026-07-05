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Bitcoin fiel im Juni um über 20 Prozent und berührte 57.950 Dollar, den niedrigsten Stand seit 21 Monaten, bevor schwache Arbeitsmarktdaten BTC innerhalb von zwei Tagen zurück über 62.000 Dollar schickten. Die Bitcoin Prognose für Juli hängt davon ab, ob die ETF-Zuflüsse nach ihrem schlechtesten Monat aller Zeiten zurückkehren. Spot-BTC-ETFs verzeichneten im Juni Abflüsse von 4,5 Milliarden Dollar, doch am 2. Juli flossen 222 Millionen Dollar zurück. Wale haben in den vergangenen zwei Wochen über 270.000 BTC aufgekauft. Reicht das für eine Trendwende, oder zeigt der wahre Einstieg in einen ganz anderen Bereich des Marktes?

Bitcoin Prognose trifft auf die schwächsten Arbeitsmarktdaten des Jahres 2026

Die US-Wirtschaft schuf im Juni nur 57.000 neue Stellen, weit unter der Erwartung von 113.000, und die Zahlen für April und Mai wurden nachträglich um insgesamt 74.000 nach unten korrigiert, wie Yahoo Finance berichtete. Händler reduzierten daraufhin die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung am 29. Juli. Bitcoin reagierte mit einem Sprung von 57.950 auf über 62.000 Dollar. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh hatte tags zuvor erklärt, dass die Inflationsrisiken nachgelassen hätten. Diese Kombination aus weichen Arbeitsmarktdaten und gemäßigten Fed-Signalen gab der Bitcoin Prognose neuen Auftrieb. Der BTC-Kurs verzeichnete daraufhin in den letzten 24 Stunden ein Plus von rund 3,5 Prozent.

Spot-BTC-ETFs verzeichneten am 2. Juli Nettozuflüsse von 222 Millionen Dollar und beendeten damit eine Serie von zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen mit insgesamt 2,7 Milliarden Dollar, wie TechTimes berichtete. Fidelitys FBTC führte die Zuflüsse an, während BlackRocks IBIT seinen elften Abflusstag in Folge verzeichnete. Der Juni war mit 4,5 Milliarden Dollar Nettoabflüssen der schlechteste Monat seit dem Start der ETFs Anfang 2024. Die Gesamtnettoaktiva der US-Spot-ETFs erreichten 74,37 Milliarden Dollar. Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar. Die bisherigen Jahresabflüsse belaufen sich auf 5,4 Milliarden Dollar.

BTC notiert bei rund 61.500 Dollar, 51 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar vom Oktober 2025. Standard Chartered hält an seinem Jahresendziel von 100.000 Dollar fest, einem Gewinn von 62 Prozent. Der entscheidende Widerstand liegt bei 63.800 Dollar, und ein Tagesschluss darüber würde den Abwärtstrend brechen. Wale haben über 270.000 BTC von Börsen abgezogen, ein Zeichen für langfristige Akkumulation. Doch selbst die Bitcoin Prognose mit dem größten Aufwärtspotenzial bewegt sich in einem Rahmen, den Presale-Einstiege in einer völlig anderen Größenordnung übertreffen können.

Pepeto und die Bitcoin Prognose, wo frisches Kapital in Zeiten der Angst fließt

Die Bitcoin Prognose zeigt Erholungspotenzial, doch die Diskussion über den stärksten Presale-Einstieg bekommt gerade jetzt ein neues Gewicht. Pepeto steht im Zentrum mit echten Zahlen dahinter, einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar und einem Binance-Listing, das schnell näher rückt.

Über 10,38 Millionen Dollar, die in einem Markt eingeflossen sind, der alles andere abgestraft hat, zeigen die Art von Überzeugung, die echte Nachfrage von Rauschen trennt. Die Person, die den originalen Pepe Coin erschaffen hat, baute ihn zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar mit null Produkten und derselben Tokenanzahl von 420 Billionen. Das Erreichen dieses Preises von diesem Einstieg aus ist kein Raten, sondern ein Muster, das sich bereits einmal mit weniger dahinter abgespielt hat. BTC mag den breiten Markt bestimmen, doch die größten Renditen lagen historisch immer in der frühesten Phase.

Eine voll aufgebaute Handelsplattform steht hinter jeder Zahl. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren über mehrere Chains ab, sodass die Gewinne, die andere Plattformen bei jedem Tausch leise abziehen, im Wallet bleiben. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, was bedeutet, dass Kapital vollständig bleibt. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und das räumt das Risiko aus dem Weg, das große Wallets davon abhält, in Frühphasen-Token einzusteigen. Diese Sicherheit, gepaart mit der funktionierenden Infrastruktur, trennt Pepeto von den unzähligen Token, die ohne Audit und ohne Plattform auf den Markt kommen.

Der BTC-Ausblick deckt den Coin ab, doch das eigentliche Signal liegt dort, wo frisches Kapital in Zeiten der Angst fließt. Der Presale-Einstieg schließt dauerhaft, wenn das Listing kommt, der Preis gehört dann dem offenen Markt, und der Abstand zwischen dem Kauf jetzt und dem Kauf danach wächst mit jedem einzelnen Tag.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Die Bitcoin Prognose deutet auf Erholung hin, doch der Abstand zwischen einem 62-Prozent-Gewinn bei BTC und dem, was der Pepeto-Presale bietet, ist nicht vergleichbar. Frühe BTC-Halter, die bei 1 Dollar kauften, machten aus 500 Dollar 63 Millionen Dollar bis zum Höchststand, und diese Art von Rendite kommt nur einmal pro Einstiegsfenster.

Pepeto, gebaut von derselben Person, die den originalen Pepe Coin erschuf, und gestützt durch ein bevorstehendes Binance-Listing, ist der Weg, wie dieser Vermögensaufbau heute wieder funktioniert. Die offizielle Pepeto-Website zeigt 10,38 Millionen Dollar als Beweis, dass die frühe Menge bereits gehandelt hat, und stundenlang früher zu sein, ist die Linie zwischen Vermögen und Zuschauen von außen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC wird zwischen 56.000 und 63.800 Dollar erwartet, abhängig von ETF-Zuflüssen und der Fed-Sitzung am 29. Juli. Standard Chartered hält an 100.000 Dollar bis Jahresende fest, einem Gewinn von 62 Prozent vom aktuellen Niveau.

Warum zieht Pepeto während des BTC-Rückgangs Aufmerksamkeit auf sich?

Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, während Bitcoin im Juni 20 Prozent verlor. Die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com zeigt einen wachsenden Presale mit SolidProof-Audit und einem bevorstehenden Binance-Listing.