Ein Industriewert löst sich Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit vom zyklischen Geschäftsmodell. Mit gezielten Übernahmen in der Energieversorgung und im Verteidigungsumfeld stellt sich der Konzern breiter auf. Erste Zahlen zeigen: Der Umbau beginnt zu wirken. Und erste Resultate belegen, dass der Strategiewechsel Früchte trägt.Der Konzern ist inzwischen in mehrere unabhängige Einheiten gegliedert. Neben dem klassischen industriellen Kerngeschäft gewinnen Energieversorgung, Service, neue Technologien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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