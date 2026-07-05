Die Enphase Energy-Aktie steht nach einer massiven Korrektur von rund -43% erneut unter Druck. Nach der deutlichen Erholung im Frühjahr haben die Verkäufer zuletzt wieder die Kontrolle übernommen und das Chartbild merklich eingetrübt. Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie auf dem aktuellen Niveau einen Boden ausbilden kann oder ob sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigt. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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