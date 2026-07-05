Der DAX hat in der vergangenen Handelswoche ein Rekordhoch erklommen. Zum Start in die neue Handelswoche dürfte sich das Börsenbarometer auf hohem Niveau behaupten. Der Wochenausblick.Doch die DAX-Rally hat ihren Preis. Mittlerweile hat sich der deutsche Leitindex deutlich von der 21-Tage-Durchschnittslinie entfernt, die aktuelle bei 24.860 Zähler verläuft. Eine Rückkehr unter die alte Bestmarke bei 25.500 Punkten wäre daher kein Beinbruch, sondern ein gesunder Zwischenschritt. Während manche Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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