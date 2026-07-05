Cardano Kurs bei 0,17 Dollar, Wale laden auf, doch reicht das für die Wende?

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ADA-Wale erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot innerhalb weniger Tage von 37,66 auf 38,13 Prozent, und diese Art der Akkumulation signalisierte in der Vergangenheit oft die Bildung eines Bodens. Gleichzeitig fielen die täglichen Transaktionen auf ein 45-Tage-Tief bei 17.400, was ein Widerspruch ist, der Fragen aufwirft. Der Cardano Kurs notiert bei rund 0,17 Dollar und liegt damit 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar. Das van Rossem Hard Fork steht in den kommenden Wochen an, und Grayscale hat einen ADA-ETF bei der SEC eingereicht. Können diese beiden Katalysatoren ADA wirklich drehen? Die Antwort liegt in Daten, die über den reinen Chartverlauf hinausgehen.

Cardano Kurs nach dem schlimmsten Juni seit 2018 und Wal-Akkumulation

Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren gemeinsamen Anteil am Gesamtangebot innerhalb von nur vier Tagen von 37,66 auf 38,13 Prozent, während Privatanleger verkauften, wie wallstreetONLINE berichtet. Die täglichen Transaktionen fielen gleichzeitig auf 17.400, den niedrigsten Stand seit 45 Tagen. Der Juni 2026 endete für ADA mit einem Minus von 40 Prozent, dem schlimmsten Monat seit 2018. Der Cardano Kurs notiert am 4. Juli bei rund 0,17 Dollar, nachdem der Coin seit Freitag um rund 8 Prozent gestiegen ist. ADA liegt nach Daten von CoinMarketCap immer noch 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,09 Dollar.

Das van Rossem Hard Fork könnte zwischen dem 3. und 23. Juli finalisiert werden, und die DRep-Unterstützung hat bereits die 60-Prozent-Schwelle überschritten, wie FinanzNachrichten berichtet. Grayscale reichte einen Spot-ADA-ETF mit dem Namen GADA bei der SEC ein, und am 9. August wird ADA nach sechs Monaten CME-Futures-Handel erstmals für eine Spot-ETF-Prüfung berechtigt sein. Der SecondFi-Exploit entzog zwischen dem 21. und 23. Juni rund 16 Millionen ADA im Wert von 2,4 Millionen Dollar aus 374 Wallets. EMURGO bestätigte einen Wiederherstellungsplan und will die Gelder innerhalb von zwei Wochen erstatten.

CoinCodex prognostiziert für den Juli eine Spanne von 0,1442 bis 0,1461 Dollar, was ein begrenztes Aufwärtspotenzial von unter 2 Prozent andeutet. Historisch war der Juli ein starker Monat für ADA mit durchschnittlich 11,2 Prozent Gewinn, und sechs der letzten neun Julimonate schlossen im Plus. Doch selbst der optimistischste Fall liefert vom aktuellen Cardano Kurs aus nur ein 3- bis 4-faches, und dafür müssten Hard Fork, ETF und Markterholung perfekt zusammenspielen. Die Wal-Akkumulation baut einen Boden, doch ein Boden ist nicht dasselbe wie ein Start. Während ADA-Wale ihre Positionen vergrößern und Geduld signalisieren, entsteht daneben ein Einstieg, der nicht von Monaten des Wartens abhängt, sondern von einem einzigen Listing-Ereignis bestimmt wird.

Pepeto im Vergleich zum Cardano Kurs und wo die Rechnung anders aussieht

Die Suche nach dem nächsten Breakout-Einstieg, während große Coins seitwärts laufen, hat wachsende Aufmerksamkeit auf Pepeto gelenkt, besonders weil das Binance-Listing mit jeder Woche näher rückt. Der Presale hat bereits die 10,38 Millionen Dollar überschritten, und der Starttag nähert sich, während ADA auf Katalysatoren wartet, die Monate entfernt liegen.

Was dieses Projekt von anderen trennt, ist sein Ursprung. Der Kopf hinter dem originalen Pepe-Coin hat es aufgebaut, und die gleichen 420 Billionen Token, die Pepe ohne ein einziges Produkt auf 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung trugen, bilden jetzt die Grundlage für ein Projekt mit echten Werkzeugen. PepetoSwap ermöglicht Trades ohne Gebühren, sodass jeder Dollar in der Position bleibt, statt an Gaskosten zu verlieren. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, was bedeutet, dass Kapital frei fließt, ohne die Reibung, die Liquidität auf einer einzelnen Chain einschließt.

Jeder Vertrag wurde von SolidProof auf Sicherheit geprüft, bevor der erste Dollar in den Presale floss, und genau diese Absicherung erklärt, warum über 10,38 Millionen Dollar einströmten, während der breite Markt verkaufte. Analysten erwarten eine deutliche Kaufwelle in dem Moment, in dem Pepeto an Börsen gehandelt wird, und sobald das geschieht, verschieben sich die Preise mit der offenen Marktnachfrage ohne garantierten Boden.

Der aktuelle Presale-Preis sichert einen Einstieg, der in dem Moment dauerhaft verschwindet, in dem das Listing live geht. ADA bietet Monate des Wartens auf moderate Gewinne, doch die Wallets innerhalb von Pepeto sind für ein einziges Ereignis positioniert, das die gesamte Rechnung verändern könnte. Die gleiche Divergenz zwischen Wal-Akkumulation und breiter Marktangst, die bei ADA sichtbar ist, zeigt sich auch im Presale, nur dass der Presale ein festes Enddatum hat, das den Einstieg beendet.

Fazit

Der Cardano Kurs belohnt Geduld mit begrenzten Gewinnen, während echte Renditen zu denen fließen, die das Muster früh erkannten. Ein Boden bei 0,16 Dollar ist nicht dasselbe wie ein Start. Pepeto wurde vom selben Entwickler aufgebaut, der Pepe erschuf, und mit PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einer von SolidProof geprüften Codebasis bietet der Presale eine seltene Kombination. Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website ein. Der Einstieg sichert die Position vor dem sich nähernden Binance-Listing, und dieses Fenster schließt sich dauerhaft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der Cardano Kurs für Juli 2026?

ADA notiert bei rund 0,17 Dollar nach einem Anstieg von 8 Prozent, mit dem van Rossem Hard Fork und einer möglichen Spot-ETF-Prüfung ab August als nächsten Katalysatoren für eine Erholung.

Was ist Pepeto und warum vergleichen Anleger es mit ADA?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit gebührenfreien Trades auf PepetoSwap und einer von SolidProof geprüften Codebasis. Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale bei einem sich nähernden Binance-Listing. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.