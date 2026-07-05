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ETH schloss gerade drei rote Quartale in Folge ab, und das ist in der gesamten Geschichte des Tokens noch nie passiert. Der Kurs notiert am 4. Juli 2026 bei rund 1.737 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.955 Dollar aus dem August 2025. Die Prognose von Standard Chartered hält am Jahresziel von 4.000 Dollar fest, doch die Ethereum Foundation kürzte 54 Stellen und die ETF-Abflüsse beschleunigen sich. Wal-Wallets kaufen trotzdem weiter zu, während die aktiven Adressen fallen. Welche Seite gewinnt, und wohin fließt das Kapital, solange die Richtung offen bleibt?

Ethereum Prognose zwischen historischer Verlustserie und institutionellem Kaufdruck

ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent und im zweiten Quartal 2026 nochmals 25 Prozent. Diese drei roten Quartale in Folge sind laut CoinGlass-Daten ein historisches Novum für den Token. Der Kurs liegt am 4. Juli bei 1.737 Dollar auf CoinGecko und stieg in den vergangenen sieben Tagen um 12,6 Prozent. Trotz der jüngsten Erholung trennen ETH noch immer 65 Prozent von seinem Allzeithoch bei 4.955 Dollar. Die Ethereum Foundation strich 54 Mitarbeiter und kürzte ihr Budget um 40 Prozent, eine Maßnahme, die das Vertrauen in die kurzfristige Entwicklung belastet.

Spot-ETH-ETFs verzeichneten laut Cryptopolitan Abflüsse von 274 Millionen Dollar in nur fünf Handelssitzungen ohne einen einzigen positiven Tag. Standard Chartered hält an seinem Ziel von 4.000 Dollar bis Jahresende fest, während Citi den Kurs bei 2.240 Dollar mit Unterstützung bei 1.500 Dollar sieht. SharpLink kaufte weitere 10.000 ETH und erhöhte seinen Bestand auf 886.725 Token, ein Zeichen dafür, dass Unternehmens-Wallets gegen den Trend akkumulieren. Am 1. Juli startete die gemeinnützige Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von ETH-Mitgründer Joe Lubin.

Der Fear and Greed Index steht bei 19 und zeigt extreme Angst am Gesamtmarkt. Der RSI liegt bei 29 und bewegt sich nahe am überverkauften Bereich, was technisch auf eine mögliche Gegenbewegung hindeutet. Changelly setzt den Juli-Durchschnitt der Ethereum Prognose bei 1.993 Dollar an, doch ein nachhaltiger Ausbruch über 1.800 Dollar muss erst bestätigt werden. Von 1.737 Dollar bis zum Standard-Chartered-Ziel von 4.000 Dollar sind es 2,3x, verteilt über Monate oder länger. Genau dieser Kampf zwischen fallender Nutzung und steigenden institutionellen Positionen treibt Kapital in einen Einstieg, der seinen eigenen Auslöser bereits eingebaut hat.

Pepeto liefert die 150x-Mathematik, auf die die Ethereum Prognose Jahre braucht

Die aktuelle Debatte spaltet sich zwischen fallender Nutzung und steigendem Wal-Kaufdruck, und genau diese Unsicherheit lenkt Kapital in die klarste Gelegenheit am Markt. Pepeto zieht weiter Aufmerksamkeit an, weil der Gründer des originalen Pepe-Coins, der mit denselben 420 Billionen Token und null funktionierenden Produkten 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte, jetzt ein Netzwerk mit laufenden Werkzeugen führt, die das erste Projekt nie hatte.

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und dieser Einstieg verschwindet dauerhaft, wenn das bevorstehende Binance-Listing die Token in gehandelte Positionen umwandelt. Jede Phase füllt sich mit weniger verbleibenden Token, und genau dieses schrumpfende Fenster trennt die Wallets, die für das Listing positioniert sind, von denen, die zu spät kommen. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Trades für jeden, der bereits in der Börse positioniert ist.

Analysten sehen ein Potenzial von 100x bis 300x von diesem Einstieg aus, und eine Bewertung auf dem Niveau des originalen Pepe-Peaks bei gleichem Supply ergibt ein 150x-Ergebnis, das unter demselben Gründer bereits einmal eingetreten ist. Jeder Vertrag wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und der Risiko-Scanner prüft jeden Token-Vertrag, bevor Kapital fließt, sodass jede Position einen Schutz erhält, den der offene Markt nicht bietet. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Netzwerken ohne Kosten und hält das Kapital mobil.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits von Haltern in den Presale, die kalkuliert haben, was der Listing-Tag für ihre Positionen bedeutet. ETH benötigt eine vollständige Trendwende von historischen Tiefs, um 4.000 Dollar zu erreichen, während Pepeto nur ein einziges Listing-Ereignis braucht, um jeden Presale-Token von einem Bruchteil eines Cents aus neu zu bewerten. Dieses Fenster schließt sich mit jeder Phase, und die Wallets im Inneren wachsen schneller als die Token, die noch übrig sind.

Fazit

Pepeto steht in der Ethereum Prognose als Projekt hervor, dessen strukturierter Presale und ein Mitgründer mit bewiesener Erfolgsbilanz die Mathematik verändern. Von 1.737 Dollar braucht ETH eine volle Umkehr für das 4.000-Dollar-Ziel, und das sind 2,3x über Monate. Der Gründer baute den originalen Pepe-Coin mit null Produkten und demselben Supply zu 11 Milliarden Dollar, und dieses Ergebnis bei gleichem Presale-Preis zu wiederholen ist ein 150x-Muster mit einer funktionierenden Börse dahinter. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist der Weg, bevor das Listing jeden Token neu bepreist, und von außen zuzusehen ist die Art von Entscheidung, die einen gesamten Zyklus bestimmt.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für 2026?

Standard Chartered setzt das Ziel bei 4.000 Dollar bis Jahresende, und Citi sieht 2.240 Dollar. ETH bei 1.737 Dollar braucht allerdings eine Umkehr der ETF-Abflüsse und steigende Nutzung, um diese Ziele zu erreichen. Die Prognose hängt davon ab, ob die institutionellen Käufe der Wal-Wallets die fallenden Fundamentaldaten und die Personalkürzungen der Foundation überwinden können.

Wie vergleicht sich Pepeto mit der Ethereum Prognose für neue Einstiege?

ETH braucht eine volle Trendwende für das 4.000-Dollar-Ziel, was einem 2,3-fachen Anstieg über Monate entspricht. Pepeto bietet 150x-Mathematik vom Presale zum Listing, gestützt durch den Gründer des originalen Pepe-Coins. Die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com zeigt eine von SolidProof geprüfte Infrastruktur, deren Listing-Event den Kurs neu bewertet.