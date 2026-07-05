DAX: ALLZEITHOCH! - Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 28 - 2026)

Der DAX aktuell präsentiert sich nach einem historischen Rekordhoch in extrem bullischer Verfassung. Unsere aktuelle DAX Prognose für die neue Handelswoche bescheinigt dem deutschen Leitindex eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %, solange wichtige Unterstützungslinien verteidigt werden. Trader und Anleger blicken in der neuen Woche auf ein volatiles Marktumfeld aus sinkender Inflation und schwächelnden US-Arbeitsmarktdaten.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze)

?? Neues Allzeithoch: Der DAX markierte in der vergangenen Handelswoche ein neues Rekordhoch bei 25.855 Punkten und ging bei 25.840 Punkten mit dem höchsten Wochengewinn des Jahres aus dem Handel.

Die Wochenperformance beträgt damit stolze 4,5% plus gerundet

?? Chartsignal klar bullisch!

?? Fundamentale Treiber: Die sinkende deutsche Inflation (Juni: 2,3 - und fallende Ölpreise stützen den Markt. Demgegenüber steht ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt (nur 57.000 neue Stellen im Juni), der den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöht.

?? Historischer Rekord: Das neue DAX Allzeithoch

Ein echtes Ausrufezeichen für den deutschen Leitindex: Am Donnerstag, den 02.07.2026, hat der DAX die Märkte mit einem fulminanten Ausbruch überrascht und ein neues DAX Allzeithoch formatiert. Nachdem sich der Index tagelang in einer engen Seitwärtsbox bewegt hatte, zündete am Donnerstagmorgen massives Kaufinteresse den Turbo.

Warum das Rekordhoch richtungsweisend ist:

Bruch hartnäckiger Widerstände: Mit dem dynamischen Sprung am Donnerstagabend überwand der Index alte Höchststände und beendete die zähe Konsolidierungsphase der Vortage eindrucksvoll.

Basis für die Freitag-Rallye: Das am 02. Juli generierte Momentum war so stark, dass...

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