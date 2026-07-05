Bitcoin Prognose Juli 2026: Metaplanet kauft 2.823 BTC während der Markt sich erholt

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Bitcoin fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit 652 Tagen. Innerhalb von 48 Stunden drehte der Kurs um 6,5 Prozent nach oben und kletterte über 61.800 Dollar. Ein Short Squeeze vernichtete gleichzeitig 450 Millionen Dollar an gehebelten Positionen. Japans Metaplanet kaufte in derselben Woche 2.823 BTC für 225 Millionen Dollar und baute seinen Bestand auf 43.000 BTC aus. Die Bitcoin Prognose für Juli steht damit zwischen Erholung und einer möglichen Trendwende. ETF-Zuflüsse drehten erstmals seit zehn Tagen ins Plus. Doch kann diese Erholung den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch im Oktober 2025 tatsächlich brechen?

Bitcoin Prognose nach dem Crash: Short Squeeze vernichtet 450 Millionen Dollar

Bitcoin handelte am 3. Juli bei 61.853 Dollar, nachdem der Kurs sich vom Tief bei 57.950 Dollar am 1. Juli erholt hatte. Der Juni war der schwächste Monat des Jahres 2026, mit einem Verlust von 20 Prozent. Die US-Wirtschaft schuf im Juni nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000, wie Yahoo Finance berichtete. Die Arbeitslosenquote sank dabei auf 4,2 Prozent. Diese schwachen Daten reduzierten die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve.

Der schwache Arbeitsmarktbericht löste einen Short Squeeze aus, der innerhalb von 24 Stunden rund 450 Millionen Dollar an gehebelten Positionen liquidierte. Shorts machten dabei 281 Millionen Dollar der insgesamt 440 Millionen Dollar an Liquidierungen aus, wie CoinDesk berichtete. ETF-Zuflüsse drehten erstmals seit über zehn Tagen ins Plus und erreichten 223 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Fidelitys FTBC-Produkt führte die Zuflüsse mit 166 Millionen Dollar an. Gleichzeitig kaufte Japans Metaplanet im zweiten Quartal 2.823 BTC zu einem Durchschnittspreis von 78.850 Dollar pro Coin. Das Unternehmen hält nun 43.000 BTC und ist damit der drittgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter weltweit.

Bitcoin-Wale akkumulierten in den vergangenen zwei Wochen BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während institutionelle ETF-Anleger im Juni Rekordabflüsse von über 4 Milliarden Dollar verzeichneten. Diese Divergenz zwischen Wal-Käufen und ETF-Abflüssen trat in der Vergangenheit in der Nähe von Zyklustiefs auf. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und signalisiert extreme Angst im Markt. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 64.810 Dollar in einer Spanne zwischen 63.491 und 66.095 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. Juli bleibt der nächste große Katalysator für die Kursrichtung. Wenn sich die Bitcoin Prognose auf Erholungspotenzial innerhalb bestehender Kursspannen konzentriert, rückt eine andere Frage in den Vordergrund: Wo im Markt existieren noch Einstiegspunkte mit echtem Multiplikator-Potenzial?

Pepeto: Der Presale vom Pepe-Mitgründer mit funktionierender Handelsplattform

Große Coins wie Bitcoin bieten nach einem Rückgang Erholungspotenzial, aber von 61.800 Dollar aus bleibt der Weg zu einem zehnfachen Multiplikator mathematisch versperrt. Der Hebel entsteht vor einem Börsenstart, wenn der Einstiegspreis noch vom Presale kontrolliert wird und nicht vom offenen Markt. Genau in diesem Zeitfenster steht Pepeto.

Die Pepeto-Plattform arbeitet bereits mit einer funktionierenden Handelsinfrastruktur, nicht mit einer leeren Roadmap. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren und hält damit jeden investierten Dollar in der Position. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital beim Transfer vollständig geschützt bleibt. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt für Investoren geöffnet wurde.

Der Architekt hinter Pepeto ist derselbe Mitgründer, der den originalen Pepe Coin mit der gleichen Gesamtmenge von 420 Billionen Token zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar aufgebaut hat. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und die Community wächst stetig weiter. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklungsteam hat den Listing-Pfad vorbereitet, den andere Presales nur versprechen. Das bevorstehende Listing auf einer großen Börse wird jede Presale-Position in ein frei handelbares Exchange-Asset verwandeln.

Der Token wird aktuell zu einem Preis von 0,000000188 Dollar gehandelt, einem Niveau, das in dem Moment verschwindet, in dem das Listing live geht. Analysten projizieren dreistellige Renditen auf Basis des Track Records des Mitgründers und der bereits laufenden Infrastruktur. Die Wallets, die jetzt über die Pepeto-Website in den Presale einsteigen, bauen die Positionen auf, die das Listing in Ergebnisse verwandelt. Der Unterschied zwischen dem kontrollierten Presale-Einstieg und dem Exchange-Preis nach dem Listing ist reine Mathematik, und diese Rechnung spricht für sich.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt, der sich aus extremer Angst erholt, aber innerhalb bestehender Widerstände zwischen 62.000 und 66.000 Dollar gefangen bleibt. Für Anleger, die echtes Multiplikator-Potenzial suchen, liefert Bitcoin von seinem aktuellen Kurs aus keine vergleichbare Einstiegsrechnung. Pepeto bietet einen festen Einstiegspreis, der sich nach dem Listing in den Kurs verwandelt, den der offene Markt bestimmt. Der Mitgründer hat diesen Weg bereits einmal gegangen und aus einem Memecoin ohne Produkt ein 11-Milliarden-Dollar-Projekt gemacht. Diesmal steht eine funktionierende Plattform hinter dem Token. Der Presale bleibt auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet, aber das Zeitfenster schließt sich mit jedem Tag, der näher an das Listing rückt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Prognose für Juli 2026 sieht einen Durchschnittskurs von 64.810 Dollar in einer Spanne zwischen 63.491 und 66.095 Dollar vor. BTC muss den Widerstand bei 64.000 Dollar durchbrechen, um den Abwärtstrend zu drehen.

Was ist Pepeto und warum kaufen Anleger vor dem Listing?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Presale vom Mitgründer des originalen Pepe Coins mit einer funktionierenden Handelsplattform. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com für Details.