Während Unternehmen wie Meta ihren hohen Tokenverbrauch feiern, haben andere ihre KI-Nutzung aufgrund hoher Kosten inzwischen überdacht. Bei ihnen sollen Modelle jetzt zielgerichteter zum Einsatz kommen. Tokenmaxxing war ein Trend, der erst Anfang des Jahres aufkam - und offenbar schon wieder vorbei ist. Viele Unternehmen wurden von den hohen Kosten überrascht, die der übermäßige KI-Einsatz ihrer Teams verursacht hat. Wie Business Insider berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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