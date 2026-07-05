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Die Krypto News der letzten 24 Stunden drehen sich um einen massiven Short Squeeze, der 440 Millionen Dollar an gehebelten Positionen vernichtet hat. Händler, die auf fallende Kurse gewettet hatten, verloren innerhalb eines Tages mehr als eine Viertelmilliarde Dollar. Der US-Arbeitsmarktbericht verfehlte mit nur 57.000 neuen Stellen die Erwartung von 115.000 deutlich. Bitcoin kletterte über 61.800 Dollar, XRP stieg auf 1,12 Dollar und Ethereum legte mehr als 9 Prozent in einer Woche zu. Shorts machten über 63 Prozent aller Liquidierungen aus. War das der Wendepunkt, auf den der Markt seit Wochen wartet, oder nur eine technisch getriebene Gegenbewegung?

Krypto News: Short Squeeze trifft auf schwache US-Arbeitsmarktdaten

Der Kryptomarkt erlebte am 2. und 3. Juli die stärkste Gegenbewegung seit Mitte Juni. Insgesamt wurden 440 Millionen Dollar an gehebelten Positionen liquidiert, wobei Short-Positionen mit 281 Millionen Dollar den Großteil der Verluste ausmachten, wie CoinDesk berichtete. Ether führte die Liquidierungen mit 160 Millionen Dollar an und überholte damit Bitcoin als größte Quelle erzwungener Positionsschließungen. Wenn Short-Positionen zwangsweise geschlossen werden, kaufen Händler den Basiswert zurück, und diese Käufe treiben den Kurs in die nächste Tranche an Shorts. Diese Rückkopplungsschleife verwandelte eine bescheidene Erholung in einen echten Squeeze.

Der Auslöser kam aus den USA. Der Juni-Arbeitsmarktbericht zeigte nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000, während die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent fiel, wie Yahoo Finance berichtete. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte auf dem EZB-Forum, die Inflationsrisiken hätten sich verringert. Diese beiden Signale zusammen reduzierten die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung deutlich und schwächten den Dollar. Bitcoin stieg auf 61.853 Dollar und erholte sich damit um 6,5 Prozent von seinem Tief bei 57.750 Dollar am Dienstag.

ETF-Zuflüsse drehten erstmals seit über zehn Tagen ins Plus und erreichten 223 Millionen Dollar an einem Tag. XRP stieg um 7,8 Prozent in einer Woche auf 1,12 Dollar, angetrieben von einem ETF-Zufluss von 6,6 Millionen Dollar vor dem langen Wochenende. Ethereum legte in derselben Woche 9,7 Prozent zu, während Solana mit einem Plus von 18,6 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zog. Der Fear and Greed Index verbesserte sich leicht auf 23, bleibt aber im Bereich der extremen Angst. Anleger beobachten jetzt, ob der Squeeze in echte Nachfrage übergeht oder ob die dünne Liquidität den Markt genauso schnell wieder nach unten drücken kann. Wenn sich in den Krypto News die Stimmung zu drehen beginnt, stellt sich die Frage, welche Positionen in dieser Phase der Angst die größten Ergebnisse liefern.

Pepeto: Kapitalzufluss während extremer Angst folgt dem Muster vor großen Listings

Kapital, das während extremer Marktangst in einen Presale fließt, folgt dem gleichen Überzeugungsmuster, das vor jedem bedeutenden Listing-Lauf dieser Branche zu beobachten war. Die aktuellen Schlagzeilen treiben die Aufmerksamkeit zu den großen Altcoins, aber die Wallets, die jetzt in Pepeto einsteigen, positionieren sich für die Ergebnisse, die das bevorstehende Listing liefern wird. Pepeto hat sich als der Presale herausgestellt, den erfahrene Anleger gezielt befüllen, während der Rest des Marktes in Angst verharrt.

Der Entwickler des originalen Pepe Coins hat Pepeto mit einem kompletten Trading-Hub aufgebaut, der bereits live ist und nicht auf Finanzierung wartet, um zu starten. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass jeder Dollar innerhalb der Position bleibt. Ein integrierter Vertragsscanner prüft Risiken, bevor Kapital einen Smart Contract berührt. SolidProof hat den gesamten Vertragssatz geprüft und verifiziert, bevor der Presale seinen ersten Investor aufnahm.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, und diese Summe wächst, während der Fear and Greed Index bei 22 steht. Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin mit derselben Architektur von 420 Billionen Token zu 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung geführt, und das ohne ein einziges funktionierendes Produkt. Pepeto bietet diesmal eine funktionierende Plattform, einen ehemaligen Binance-Experten im Team und ein bevorstehendes Listing, das jede Presale-Position in ein Exchange-Asset verwandelt.

Der Token steht bei 0,000000188 Dollar, und Analysten projizieren Renditen zwischen dem Hundert- und dem Dreihundertfachen auf Basis konservativer Berechnungen, die nur einen Bruchteil der Bewertung des originalen Pepe erreichen müssten. Die Wallets, die jetzt über die Pepeto-Website einsteigen, bauen genau die Positionen auf, die das Listing in Rendite verwandelt. Die frühen Pepe-Halter, die aus wenigen Hundert Dollar lebensverändernde Summen machten, wünschten sich im Nachhinein, in der gleichen Phase mehr gekauft zu haben.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Markt, der nach Monaten des Verkaufsdrucks erste Lebenszeichen sendet, während 440 Millionen Dollar an Shorts liquidiert wurden. Die Wallets, die Pepeto in dieser Phase der Angst kaufen, bauen Positionen auf wie die frühen Halter vor den ersten großen Kursanstiegen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in einen Presale geflossen, hinter dem der Architekt des originalen Pepe Coins steht. Eine laufende Plattform und ein bevorstehendes Börsen-Listing stehen hinter dem Projekt. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Presale noch geöffnet ist, und wer jetzt handelt, sichert sich den Einstieg, bevor das Listing den Preis bestimmt.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Krypto News zur aktuellen Marktrichtung?

Die Krypto News zeigen, dass ein Short Squeeze von 440 Millionen Dollar und schwache US-Arbeitsmarktdaten den Abwärtsdruck verringert haben. Bitcoin erholte sich auf über 61.800 Dollar, und der Fear and Greed Index verbesserte sich auf 23. Das FOMC-Treffen am 28. Juli wird die nächste Richtung bestätigen.

Warum steigen Anleger in den Pepeto Presale ein?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und bietet eine von SolidProof geprüfte Plattform mit einem funktionierenden Trading-Hub. Der Mitgründer des originalen Pepe Coins führt das Projekt, und ein bevorstehendes Börsen-Listing wird den Presale-Preis durch den Exchange-Kurs ersetzen. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com für Details.