Anleger ziehen Milliarden aus US-Aktien ab, während Chipwerte unter Druck stehen. Gleichzeitig steigen die Gewinnprognosen für den S&P 500. Jetzt muss die Berichtssaison liefern. Anleger ziehen sich wieder stärker aus US-Aktien zurück. Laut der Bank of America flossen aus US-Aktienfonds in der Woche bis zum 1. Juli 17,2 Milliarden US-Dollar ab. Dabei bezieht sie sich auf Daten von EPFR Global. Stattdessen rückten internationale Aktien stärker in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de