© Foto: Josue Isai Ramos FigueroaDiese in den kommenden Tagen (KW28) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 08. Juli: Levi Strauss Trotz dank des KI-Booms anhaltend starkem Wirtschaftswachstum in den USA und einem robusten Jobmarkt, wie die am Donnerstag vorgelegten Zahlen gezeigt haben, befinden sich viele US-Verbraucherinnen und -Verbraucher angesichts der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Lebenshaltungskosten in der Krise. Sie können sich immer weniger leisten - ganz zu schweigen die jüngere Generation, wo ein Eigenheim für viele in unerreichbare Ferne gerückt ist. Diese …
Enthaltene Werte: US7134481081,US2473617023,US52736R1023Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE