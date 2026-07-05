Ein ungewöhnlicher Goldfund am Flughafen Köln/Bonn sorgt für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig steht der Goldpreis an den Märkten deutlich unter Druck. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, ob Edelmetalle jetzt Risiko oder Chance sind.Schmuck im Wert von 20.000 Euro Ein Mann aus Kleve wollte am Flughafen Köln/Bonn mit mehr als 200 Gramm Gold, acht Armreifen und einem Paar Goldohrringen durch den grünen Ausgang gehen. Die Ware stammte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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