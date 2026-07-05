Weiter auf den KI-Boom setzen oder sich vor einem möglichen Börsencrash schützen? Für den Portfoliomanager Stefan Schrader ist die Antwort klar. Jetzt das Interview auf wO TV ansehen.Marktexperte Stefan Schrader blickt besonders kritisch auf den koreanischen Aktienmarkt. Die dortige Rallye sei zunächst durch sinnvolle Reformen gerechtfertigt gewesen. Inzwischen habe sich jedoch ein spekulativer Überschwang entwickelt. Gehebelte Produkte, kreditfinanzierte Käufe und immer kürzere Anlagehorizonte erinnerten ihn an die Endphase früherer Börsenblasen. Auch beim Thema Künstliche Intelligenz mahnt der Kapitalmarktexperte zur Differenzierung. Die Technologie sei zweifellos revolutionär und werde …
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