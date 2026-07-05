Märkte bewegen sich nicht zufällig - sie folgen einem Takt aus Gier und Angst. Wer ihn liest, erkennt Trendwenden früh und steigt ein, bevor der breite Markt erwacht. Genau das liefert der TrendRadar REPORT Woche für Woche.Der Sommer 2026 läuft auf Hochtouren. Die Tage sind lang, die Strände voll, und während halb Deutschland im Liegestuhl entspannt, läuft an den Börsen das Geschäft weiter. Doch genau jetzt, im Sommerloch, passiert das, was viele übersehen: Bei dünnen Umsätzen entstehen die Bewegungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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