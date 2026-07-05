Meta-Chef Mark Zuckerberg hat intern offenbar eingeräumt, dass die KI-Entwicklung des Konzerns hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Nach Angaben von Reuters, die sich auf eine Tonaufnahme einer Mitarbeiterversammlung berufen, sagte Zuckerberg, die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in den vergangenen vier Monaten nicht wie erhofft beschleunigt. Auch der Konzernumbau mit massiven Stellenstreichungen verlief demnach weniger reibungslos als geplant. Brisant ist das vor allem wegen Metas Investitionsoffensive: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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