© Foto: UnsplashUS-Studienkosten explodieren, Schulden steigen - und immer mehr Familien ziehen Konsequenzen. Während Gen Z früher investiert, verschiebt sich leise, aber massiv die Strategie für Vermögensaufbau.Für viele junge Amerikaner bricht ein zentraler Teil des amerikanischen Traums weg: das eigene Haus. Wie Fortune unter Berufung auf Daten des Pew Research Center berichtet, sagen fast 90 Prozent der US-Erwachsenen unter 40, dass der Kauf eines Eigenheims heute schwieriger ist als für ihre Eltern. Der Frust hat einen klaren Grund. Der Medianpreis für ein Eigenheim in den USA liegt inzwischen bei rund 400.000 US-Dollar und damit mehr als 20 Prozent über dem Niveau von 2019. Die mittleren …Den vollständigen Artikel lesen
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