Bei Ripple (XRP/USD) stand bereits zur Mitte des Junis das Widerstandslevel um 1,18 US$ im Fokus. Genau dieses Niveau wurde gestern bestätigt, allerdings zunächst durch eine Abweisung. Die heutige Schwäche während des Sonntagshandels macht die kommende Woche damit umso spannender. Denn ein Ausbruch über diese Zone verspricht technisches Potenzial. Zudem bleibt XRP fundamental ebenfalls ein heiß diskutiertes Thema. 1,18 US$ als Schlüsselmarke In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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