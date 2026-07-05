Bei Mercedes-Benz läuft es aktuell nicht rund. Der Stuttgarter Autobauer denkt über einen verschärften Sparkurs nach, bei dem die Mitarbeiter:innen künftig 40 statt bisher 35 Stunden arbeiten müssten -Â bei gleichem Lohn. Auch ein Homeoffice-Aus droht. Konkurrenz aus China, US-Zölle, ein schwacher Dollar -Â und jetzt auch noch Lieferprobleme. Beim Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz läuft es derzeit nicht rund. Absatz und Gewinne schrumpfen. An der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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