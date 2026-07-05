Cardano Kurs springt 20 Prozent doch der Abstand zum Allzeithoch bleibt gewaltig

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Der Cardano Kurs legte in einer Woche 20 Prozent zu und übertraf damit den Gesamtmarkt um das Fünffache. ADA notiert bei rund 0,178 Dollar und liegt trotzdem 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar aus dem September 2021. Wale mit über 10 Millionen Token kaufen aggressiv, während die täglichen Transaktionen auf ein 45-Tage-Tief fallen. Der Van Rossem Hard Fork und ein möglicher Spot-ETF stehen als Katalysatoren bevor. Reichen diese Impulse für den Cardano Kurs, oder zeigt die Kluft zwischen Wal-Käufen und schwacher Netzwerkaktivität ein tieferes Problem?

Cardano Kurs zwischen Wal-Akkumulation und schrumpfender Netzwerkaktivität

ADA legte in sieben Tagen 20 Prozent zu und übertraf den Kryptomarkt um das Fünffache, wie Daten von CoinGecko zeigen. Der Cardano Kurs steht am 4. Juli bei rund 0,178 Dollar nach einer Erholung vom Tief bei 0,14 Dollar. Whale-Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38,13 Prozent. Zwischen dem 25. und 29. Juni stieg dieser Anteil von 37,66 auf 38,13 Prozent laut Santiment-Daten. Gleichzeitig fielen die täglichen Transaktionen auf nur 17.400 und erreichten damit ein 45-Tage-Tief.

Smart-Contract-Aktivität brach im selben Zeitraum von 26.000 auf rund 4.250 ein. Binance und Coinbase bestätigten am 3. Juli ihre technische Bereitschaft für den Van Rossem Hard Fork, der Protokollversion 11 abschließen soll, wie wallstreet-online berichtet. Das Leios Public Testnet ging bereits am 23. Juni ans Netz und soll die Transaktionsgeschwindigkeit um das 65-Fache steigern, wobei der Mainnet-Hardfork für November als Ziel gesetzt ist. Am 9. August öffnet sich das Zeitfenster für einen möglichen Spot-ADA-ETF, der institutionelles Kapital in das Netzwerk lenken könnte. Der Cardano Kurs liegt damit weiterhin 94 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem September 2021.

Benzinga prognostiziert im besten Fall 0,57 Dollar für ADA im Jahr 2026. Selbst das optimistischste Szenario ergibt vom aktuellen Niveau nur einen Faktor von rund 3,4. Der Juli war historisch einer der stärksten Monate für ADA mit durchschnittlich 11,2 Prozent Gewinn. Sechs der letzten neun Julimonate schlossen im Plus. Doch die Wartezeit auf Hard Fork und ETF kann Monate dauern, und selbst der bullischste Fall liefert keine echte Vervielfachung. Für Anleger, die auf einen Hebel setzen, den ADA von 0,178 Dollar aus nicht bieten kann, führt der Blick über den Chart hinaus.

Pepeto prüft Verträge bevor Geld fließt und bietet den Einstieg, den der Cardano Kurs nicht liefert

Cardano-Wale setzen auf Infrastruktur und Sicherheit, und genau diese Logik treibt ein anderes Projekt an, das vor seinem ersten Börsenstart steht. Die Lücke zwischen Wal-Überzeugung und begrenzter Rendite beim Cardano Kurs lenkt den Blick auf Pepeto. Das Projekt betreibt einen Risiko-Scanner, der jeden Smart Contract automatisch durchleuchtet, bevor ein Käufer Kapital einsetzt. Dieses Werkzeug markiert fehlerhafte Verträge und schützt Anleger vor Verlusten, die in einem Markt voller ungeprüfter Projekte täglich entstehen. Wer ADA mit seinem begrenzten Aufwärtspotenzial vergleicht, erkennt schnell den Unterschied, den ein Presale-Einstieg vor einem Listing-Ereignis ausmachen kann.

Eine Cross-Chain-Brücke bewegt Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains, ohne dass Gebühren anfallen, und PepetoSwap ergänzt die Infrastruktur mit gebührenfreiem Handel direkt auf der Plattform. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat vor dem Presale-Start jeden einzelnen Vertrag geprüft und die komplette Codebasis als sicher bestätigt, sodass Anleger wissen, dass kein verstecktes Risiko im Code verborgen liegt. Diese Prüfung fand statt, bevor der erste Dollar in den Presale floss, und gibt dem eingesammelten Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar eine Vertrauensbasis, die den meisten neuen Projekten fehlt.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet den Aufbau des Projekts, und der Gründer des originalen Pepe Coin bringt die Erfahrung mit, die einen Token ohne jedes Produkt auf eine Marktkapitalisierung von elf Milliarden katapultierte. Pepeto hat mehr Werkzeuge als das Original, denselben Supply von 420 Billionen Token und ein Binance-Listing, das die aktuelle Presale-Bewertung durch den öffentlichen Handelskurs ersetzen wird.

Die Wallets, die während eines Markteinbruchs Millionen in den Presale gaben, handeln mit einer Überzeugung, die über Spekulation hinausgeht. Dieses Presale-Fenster zu verpassen, während ADA sich seitwärts bewegt, könnte die teuerste Entscheidung dieses Zyklus werden. Alle Details zum Presale finden sich auf der Pepeto-Website unter pepetocoin.com.

Fazit

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Der Cardano Kurs zeigt erste Zeichen einer Erholung, doch die Renditemathematik von 0,178 Dollar aus reicht nicht für die Vervielfachung, die Portfolios verändert. ADA-Wale akkumulieren und der Hard Fork steht bevor, aber selbst das beste Szenario liefert moderate Gewinne über Monate. Pepeto vereint die Werkzeuge, die dem originalen Pepe fehlten, mit einer Bewertung, die ein Listing-Ereignis grundlegend verschieben kann. Null Produkte hinter dem Original reichten bis elf Milliarden, und mehr Werkzeuge hinter Pepeto legen den Boden für mindestens denselben Weg. Der Presale-Preis existiert nur bis das Listing ihn durch einen höheren Kurs ersetzt, und jeder Tag bringt diesen Moment näher.

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der Cardano Kurs im Juli 2026?

ADA notiert bei rund 0,178 Dollar nach einem Anstieg von 20 Prozent in einer Woche. Analysten sehen den Token zwischen 0,17 und 0,22 Dollar für Juli, wobei der Van Rossem Hard Fork und ein möglicher Spot-ETF als Katalysatoren gelten.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale statt in ADA?

Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar im Presale, während ADA 94 Prozent unter dem Allzeithoch notiert. SolidProof hat die Codebasis vollständig geprüft, und ein Binance-Listing nähert sich. Details zum Projekt finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.