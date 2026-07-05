Die AMD Aktie stand im vergangenen Monat erneut im Fokus mehrerer Analysten. Im Mittelpunkt standen die Wachstumsaussichten im KI Geschäft die Nachfrage nach Prozessoren und der Wettbewerb im Chipsektor. Anleger schauen nun darauf ob die Kursziele weiteres Potenzial signalisieren oder ob nach der starken Branchenrally Vorsicht angebracht ist.AMD bleibt ein wichtiger KI Wert Advanced Micro Devices gehört zu den Unternehmen die stark von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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