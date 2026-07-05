Solana Prognose im Juli 2026 - On-Chain-Governance startet, aber reicht der Schub über 80 Dollar?

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SOL durchbrach in den vergangenen sieben Tagen die 80-Dollar-Marke mit einem Wochengewinn von 19 Prozent und übertraf damit Bitcoin und Ethereum im gleichen Zeitraum. Der Wert der auf Solana gesperrten Real-World-Assets erreichte am 2. Juli ein Rekordhoch von 3,4 Milliarden Dollar. Die Solana Foundation aktivierte am 1. Juli ein On-Chain-Governance-System, das Validatoren erstmals Stimmrechte über Protokollentscheidungen gibt. Der Token liegt allerdings 73 Prozent unter seinem Allzeithoch von 294 Dollar. Die Solana Prognose zeigt Erholung auf solidem Fundament, doch liefert sie die Renditen, die ein Portfolio verändern?

Solana Prognose wird konkret: RWA-Rekord und Governance-Start treffen auf 19 Prozent Wochengewinn

SOL handelt am 5. Juli bei rund 81 Dollar nach einem Bounce von der 73-Dollar-Unterstützung, die seit Juni als Boden hält. In der vergangenen Woche stieg der Kurs um 19 Prozent, wie wallstreetONLINE berichtet. Schwache US-Jobdaten mit 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkten die Zinserwartungen und trieben Risikowerte nach oben. Bitcoin stieg über 62.500 Dollar, doch SOL profitierte stärker als die beiden größten Kryptowährungen. Die Marktkapitalisierung kletterte auf 47 Milliarden Dollar und hält Rang sieben. Das Handelsvolumen erreichte 3,8 Milliarden Dollar in 24 Stunden, ein Zeichen für wachsendes Interesse der Käufer.

Die Solana Foundation führte am 1. Juli die Governance Proposals ein, ein System für Validatoren mit mindestens 100.000 gestakten SOL, das direkte Abstimmungen über Netzwerkänderungen ermöglicht. In derselben Woche erreichte das RWA-Volumen auf Solana einen historischen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar laut DeFiLlama. MoneyGram trat dem Netzwerk als Validator und Entwicklerpartner bei, und Spiko startete einen tokenisierten Geldmarktfonds für institutionelle Anleger. ETF-Vermögen überstiegen die Marke von einer Milliarde Dollar durch Zuflüsse bei Bitwise und Fidelity, wie CoinMarketCap bestätigt. Forward Industries hält über 6,9 Millionen SOL im Wert von fast einer Milliarde Dollar und betreibt einen eigenen Validator-Knoten.

Analyst Michaël van de Poppe markiert 77 Dollar als Schlüsselniveau für die Solana Prognose. Ein nachhaltiger Durchbruch öffnet seiner Analyse nach den Weg in Richtung 125 bis 130 Dollar. Changelly prognostiziert SOL zwischen 70 und 105 Dollar für 2026, und CoinCodex sieht 121 Dollar bis Jahresende. Selbst das optimistischste Ziel bedeutet von 81 Dollar aus einen Gewinn von rund 50 Prozent über Wochen oder Monate. Das ist solide, liegt aber weit entfernt von den Multiplikatoren, die kleinere Einstiege vor einem Listing ermöglichen. Die größten Renditen dieses Zyklus werden nicht bei Coins mit 47 Milliarden Dollar Bewertung entstehen.

Pepeto neben der Solana Prognose: Zwei Seiten derselben Rechnung

SOL gewinnt 19 Prozent und dominiert die Schlagzeilen, doch Pepeto baut im Hintergrund den Einstieg, den SolidProof von den Verträgen aufwärts geprüft hat und den ein nahendes Börsen-Listing freischalten wird. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren und gibt Nutzern einen Kostenvorteil, den die meisten Plattformen in dieser Frühphase nicht bieten. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Netzwerken ohne Gasgebühren, sodass die Werkzeuge Kosten senken statt sie zu erhöhen.

Über 10 Millionen Dollar an Kapital erreichten den Presale in einer Phase, in der der Gesamtmarkt beinahe die Hälfte seiner Bewertung einbüßte. Geld, das unter solchem Verkaufsdruck den Weg in ein Projekt findet, folgt einer Kalkulation und keinem Impuls. Ein ehemaliger Binance-Experte entwarf das Order-Matching-System, und die Plattform verarbeitet Trades mit der Geschwindigkeit großer Börsen. SolidProof führte vor dem Presale-Start eine lückenlose Prüfung aller Smart Contracts durch und verifizierte dabei jeden einzelnen Codebaustein, damit Käufer von Beginn an auf geprüftem Boden stehen.

Anders als SOL, das von Governance-Upgrades und ETF-Zuflüssen abhängt, bietet Pepeto einen festen Einstieg, einen klaren Listing-Zeitplan und einen schrumpfenden Pool an Token. Die Solana Prognose liefert im besten Fall 50 Prozent über Wochen, doch Analysten sehen beim Presale dreistellige Multiplikatoren für Positionen vor dem Listing.

Die Mischung aus geprüften Verträgen, wachsendem Zufluss und sich verengendem Angebot zeichnet den Einstieg, den jeder Zyklus hervorbringt und den die meisten Wallets erst entdecken, wenn die Renditen bereits vergeben sind. Wer früh einsteigt, profitiert vom gesamten Aufstieg, und wer abwartet, zahlt den Preis, den der Markt nach dem Listing festlegt. Während die Solana Prognose Wochen der Geduld verlangt, definiert ein einziges Listing-Ereignis die gesamte Rendite des Presales.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt Erholung mit Governance-Start und RWA-Rekord als Fundament, doch bei 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die Multiplikatoren begrenzt. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Angst eingestiegen sind, und der Pepeto-Presale wiederholt dieses Muster mit über 10 Millionen Dollar an Zuflüssen. Beim Listing dabei zu sein ist der einzige Weg, an der Rendite teilzuhaben, und jedes weitere Zögern verringert die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Presales. Die Solana Prognose belohnt Geduld, doch die größte Chance liegt dort, wo der Einstieg noch offen ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund 81 Dollar mit einem Wochengewinn von 19 Prozent. Changelly prognostiziert 70 bis 105 Dollar für 2026, und CoinCodex sieht den Token bei 121 Dollar bis Jahresende. Analyst van de Poppe markiert 77 Dollar als Schlüsselniveau für einen möglichen Weg Richtung 125 Dollar.

Ist Pepeto ein lohnender Presale-Einstieg vor dem Listing?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und bietet mit PepetoSwap und der Cross-Chain-Bridge eine funktionierende Plattform. Jeder Smart Contract wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, und das Binance-Listing steht bevor. Weitere Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com verfügbar.