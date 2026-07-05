© Foto: Dall-EDer US-Dollar steht laut Wall-Street-Strategen vor einem möglichen Ausbruch. Mehrere Großbanken haben ihre Prognosen angehoben.Nach fast einem Jahr ohne klare Richtung mehren sich an der Wall Street die Anzeichen, dass der US-Dollar vor einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung stehen könnte. Mehrere führende Investmenthäuser sehen sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht gute Chancen, dass die Weltleitwährung ihre monatelange Seitwärtsphase beendet und in einen neuen Aufwärtstrend übergeht. Im Mittelpunkt steht dabei der US-Dollar-Index. Dieser bewegte sich in den vergangenen elf Monaten in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Analysten sehen nun einen bevorstehenden …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,198411551Den vollständigen Artikel lesen
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