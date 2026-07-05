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HBAR handelt Anfang Juli 2026 bei rund 0,08 Dollar und liegt damit 84 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,57 Dollar. Die SEC und die CFTC haben Hedera in diesem Jahr als digitale Ware klassifiziert, was den regulierten Zugang erleichtert. 15 ETF-Anträge liegen bei der SEC zur Prüfung, und das neue Agent Lab verbindet KI-Werkzeuge direkt mit der Blockchain. Google, IBM und Deutsche Telekom sitzen im Governing Council und treiben die Adoption voran. Trotz dieser Entwicklungen bewegt sich der Kurs kaum, und die Hedera Prognose wirft eine entscheidende Frage auf, die Anleger beantworten müssen.

Hedera Prognose Juli 2026 zwischen Enterprise-Adoption und stagnierendem Kurs

HBAR notiert am 5. Juli 2026 bei rund 0,08 Dollar und hat seit Januar, als der Kurs noch bei 0,14 Dollar lag, kontinuierlich an Wert verloren. Der Token liegt 84 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,57 Dollar. Die SEC und die CFTC klassifizierten HBAR 2026 als digitale Ware, wie Cryptopolitan berichtete, was den regulatorischen Rahmen für Investoren verbessert. Dieses Label gibt HBAR einen rechtlichen Status, den viele andere Token noch nicht erreicht haben. OKCoin Japan hat HBAR gelistet und bietet erstmals direkten Yen-Zugang.

Hedera hat sein Agent Lab ausgebaut und KI-Werkzeuge direkt mit der Hashgraph-Technologie verbunden, wie Finanznachrichten berichtete. Das neue Gebührenmodell HIP-1261 macht Transaktionskosten für Unternehmen erstmals vollständig planbar. 15 ETF-Anträge liegen bei der SEC, darunter Einreichungen von Bitwise und Grayscale für dedizierte HBAR-Produkte. Der Canary Capital HBAR ETF auf Nasdaq hat seit seinem Start kumulative Nettozuflüsse von 93 Millionen Dollar verzeichnet. Google, IBM, Boeing und Deutsche Telekom sitzen im Governing Council und treiben die technische Adoption des Netzwerks voran.

Die Marktkapitalisierung von HBAR liegt bei rund 3,4 Milliarden Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von nur 67 Millionen Dollar. Changelly prognostiziert ein Hoch von 0,101 Dollar bis Jahresende 2026, während Coinpedia im Bullenfall Ziele zwischen 0,45 und 1,05 Dollar sieht. Der RSI liegt bei 35 und der Kurs befindet sich unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, was den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt. Selbst im besten Szenario würde ein Anstieg auf 0,101 Dollar nur 26 Prozent Gewinn bedeuten. Die Hedera Prognose bleibt langfristig konstruktiv, doch Wallets mit kürzeren Zeithorizonten richten den Blick auf Einstiege mit eingebautem Katalysator.

Pepeto liefert, was die Hedera Prognose nicht bieten kann

HBAR hat die Enterprise-Namen und den regulatorischen Status, aber die Hedera Prognose spiegelt das nicht im Kurs wider. Wallets, die Ergebnisse vor Jahren der Adoption suchen, finden bei einem Presale mit eingebautem Auslöser den klarsten Einstieg. Über 10 Millionen Dollar flossen in den Pepeto-Presale von Anlegern, die kalkuliert haben, was der bevorstehende Börsenstart für ihre Position bedeutet.

PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne jegliche Gebühren, sodass jeder Gewinn vollständig beim Käufer verbleibt, anstatt durch Handelskosten geschmälert zu werden. Eine Bridge sorgt dafür, dass Token kostenlos zwischen verschiedenen Netzwerken wechseln, sobald das Listing Handelspaare auf mehreren Plattformen eröffnet. Der Architekt des originalen Pepe-Coins hat Pepeto mit einer laufenden Handelsinfrastruktur ausgestattet, die beim Vorgänger nie existierte, und die gleiche Tokenmenge von 420 Billionen bildet die Basis.

Vor dem Presale-Start hat das unabhängige Audit-Unternehmen SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und alle Smart Contracts als korrekt und sicher bestätigt, was Käufern die Gewissheit gibt, dass ihr Kapital auf verifizierter Infrastruktur liegt. Marktbeobachter rechnen mit Vervielfachungen zwischen 100x und 300x, wenn der bevorstehende Börsenstart den Token erstmals frei handelbar macht. Die Erfolgsgeschichte des Vorgängers erreichte 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Tool, und dieses Projekt bringt funktionierende Produkte mit.

Der Presale-Preis existiert nach dem Börsenstart nicht mehr, weil ab diesem Moment der offene Markt den Wert bestimmt. Die Hedera Prognose zeichnet einen Coin, der jahrelange Adoption braucht, um sein Allzeithoch auch nur anzuvisieren. Pepeto bietet die gesamte Strecke vom heutigen Einstieg bis zum Listing-Wert in einem einzigen Ereignis, und die Wallets, die bereits dabei sind, haben diese Berechnung abgeschlossen, bevor sie Kapital eingesetzt haben.

Fazit

Die Hedera Prognose zeigt ein Projekt mit solider Enterprise-Basis, gestützt durch Google, IBM und 15 ETF-Anträge. Der Weg von 0,08 Dollar zu den optimistischen Kurszielen braucht jedoch Jahre der Nutzung und Zuflüsse, die bisher nur langsam eintreffen. Pepeto bietet die Strecke, die ein gelisteter Coin bei 3,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr tragen kann. Der Presale füllt sich schneller als erwartet, und die Anzahl verfügbarer Token sinkt mit jedem neuen Wallet. Auf der offiziellen Pepeto-Website steht der Einstieg bereit, den der bevorstehende Börsenstart dauerhaft entfernen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Hedera Prognose für 2026?

Die Hedera Prognose zeigt HBAR bei rund 0,08 Dollar, 84 Prozent unter dem Allzeithoch. Changelly sieht ein Hoch von 0,101 Dollar bis Jahresende, und Coinpedia nennt im Bullenfall 0,45 bis 1,05 Dollar. Die SEC-Klassifizierung als digitale Ware und 15 ETF-Anträge stärken das Fundament, aber der Kurs bewegt sich noch nicht.

Warum vergleichen Anleger Pepeto mit der Hedera Prognose?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor einem bestätigten Börsenstart mit einer Renditedistanz, die HBAR von seiner aktuellen Marktkapitalisierung bei 3,4 Milliarden Dollar nicht in vergleichbarer Zeit erreichen kann. Die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com zeigt alle Details zum Presale und den geprüften Smart Contracts.