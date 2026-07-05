Die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben die einstige Zurückhaltung in puncto Handel mit Kryptowährungen über Bord geworfen. Künftig sollen Millionen von Privatkund:innen eigens entwickelte Plattformen nutzen können. Im Jahr 2021 hatten die Sparkassen über einen Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen nachgedacht. Die Pläne waren allerdings wegen unkalkulierbarer Risiken wieder ad acta gelegt worden. Jetzt öffnen sich die traditionell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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