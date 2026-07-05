XRP Kurs im Juli 2026 zwischen ETF-Rekordzuflüssen und dem Warten auf den CLARITY Act

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Der XRP Kurs hält sich am 5. Juli 2026 über der 1-Dollar-Marke, obwohl der Token seit Juli 2025 rund 70 Prozent seines Wertes verloren hat. Die Zuflüsse in XRP-ETFs steigen seit acht Wochen in Folge, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds im selben Zeitraum Milliarden verloren haben. Rund 123 Millionen XRP wurden kürzlich von Börsen abgezogen, ein Anstieg von 200 Prozent, der auf Akkumulation hindeutet. Der CLARITY Act verfehlte das Zeitfenster am 4. Juli, und der Senat kehrt erst am 13. Juli zurück. Reicht die institutionelle Nachfrage allein, um den Abwärtstrend des XRP Kurs zu brechen?

XRP Kurs zwischen acht Wochen ETF-Zuflüssen und politischem Stillstand

Der XRP Kurs steht bei rund 1,14 Dollar und hat sich in den vergangenen sieben Tagen um mehr als zehn Prozent erholt. Der Token liegt damit 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025, und die Marktkapitalisierung beträgt rund 115 Milliarden Dollar, wie CoinSpeaker berichtete. Die Erholung folgte auf schwache US-Arbeitsmarktdaten, die eine Short-Auflösung auslösten, bei der rund 80 Prozent der Verluste auf Bärenpositionen entfielen.

Spot-XRP-ETFs verzeichneten ihre achte Woche mit positiven Nettozuflüssen in Folge und brachten die kumulierten Zuflüsse auf rund 1,47 Milliarden Dollar. Allein in der Woche zum 26. Juni flossen weitere 23 Millionen Dollar ein. Gleichzeitig zogen Anleger 123 Millionen XRP von Börsen ab, ein Anstieg von 200 Prozent innerhalb weniger Tage, was auf Akkumulation durch langfristige Halter hindeutet, wie FinanzNachrichten meldete. Diese Diskrepanz zwischen steigenden Zuflüssen und fallendem Kurs erinnert an Muster, die in früheren Zyklen Wendepunkte markierten.

Der CLARITY Act, das Kryptoregulierungsgesetz, verfehlte die Sommerpause und wartet auf die Rückkehr des Senats am 13. Juli. Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 nur noch mit 39 Prozent. Standard Chartered senkte sein Kursziel von 8,00 auf 2,80 Dollar für 2026, hält aber an einer langfristigen Prognose von 12,60 Dollar für 2028 fest. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 1,17 Dollar, und der entscheidende Widerstand liegt bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Unter 1,00 Dollar existiert ein dünnes Orderbuch bis hinunter auf 0,80 Dollar, sodass ein Bruch dieser Marke den Kurs schnell fallen lassen könnte.

Am 4. Juli ging der Token mit einem ETF-Zufluss von 6,6 Millionen Dollar ins verlängerte Wochenende. Selbst ein Ausbruch auf 1,20 Dollar liefert von heute aus lediglich fünf Prozent, und für Anleger, die größere Multiplikatoren suchen, öffnet sich die Frage, welcher Einstieg seinen Auslöser nicht vom Senat abhängig macht.

Pepeto und der gebührenfreie Handel als Alternative zum begrenzten XRP-Kurs-Potenzial

Während der XRP Kurs auf eine politische Entscheidung wartet, hat Pepeto in derselben Marktangst über 10 Millionen Dollar gesammelt. Dieser Einstieg braucht keinen Senatsbeschluss, denn das bevorstehende Binance-Listing ist der Katalysator, der den kontrollierten Presale-Preis in einen frei handelbaren Marktwert überführt. Die Überzeugung der Käufer zeigt sich daran, dass dieses Kapital in einer Phase einfloss, in der die meisten Anleger verkauften.

PepetoSwap ermöglicht Handel ohne jede Gebühr, sodass das eingesetzte Kapital vollständig erhalten bleibt, anstatt bei jeder Transaktion einen Anteil an die Plattform abzutreten. Die Cross-Chain-Bridge transportiert Token zwischen verschiedenen Netzwerken kostenlos, und Bestände bleiben dadurch beweglich, statt auf einer einzelnen Chain festzusitzen. Der Initiator des ersten Pepe Tokens erreichte mit null funktionierenden Produkten eine Marktbewertung von 11 Milliarden Dollar, und Pepeto steht an einem stärkeren Ausgangspunkt, weil eine gebaute Handelsplattform den Token trägt.

Das vollständige Vertragswerk wurde vor dem Presale-Start von SolidProof einer detaillierten Prüfung unterzogen, bei der jede Funktion und jeder Mechanismus auf Schwachstellen getestet wurde, bevor das erste Kapital einfloss. Das Entwicklungsteam wird von einem früheren Binance-Mitarbeiter verstärkt, der die operativen Anforderungen einer Börsennotierung aus erster Hand kennt. Die Zahl der Wallet-Adressen im Presale wächst täglich, und dieses wachsende Interesse vor dem Listing spricht für echte Nachfrage.

Der XRP Kurs bewegt sich bei einer Marktkapitalisierung von 115 Milliarden Dollar in einem Rahmen, der die prozentualen Gewinne natürlich begrenzt. Selbst das Standard-Chartered-Ziel von 2,80 Dollar wäre ein 2,5x über Monate. Der Pepeto-Presale arbeitet nach einer anderen Logik, weil das Listing den Preis vom kontrollierten Niveau auf den freien Markt hebt. Das Zeitfenster vor dem Listing wird sich nicht wieder öffnen, und wer jetzt handelt, sichert den Abstand zwischen dem Presale-Niveau und dem Preis, den der Markt danach bestimmt.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt Akkumulation durch Wale und steigende ETF-Zuflüsse, doch die Rendite von 1,14 Dollar aus bleibt an eine 115-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung und einen ausstehenden Senatsbeschluss gebunden. Pepeto hat in derselben Angstphase über 10 Millionen Dollar gesammelt, ohne auf ein Gesetz angewiesen zu sein. Der gebührenfreie Handel über PepetoSwap, die kostenlose Cross-Chain-Bridge und der von SolidProof geprüfte Code bilden eine Infrastruktur, die den meisten Frühphasen-Projekten fehlt. Das Listing rückt näher, und der feste Presale-Preis existiert nur, solange das Fenster offen ist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, bevor der Markt ihn ersetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs liegt bei rund 1,14 Dollar nach einer Erholung von mehr als zehn Prozent in einer Woche. ETF-Zuflüsse sind seit acht Wochen positiv und erreichen kumuliert 1,47 Milliarden Dollar, während der CLARITY Act auf die Rückkehr des Senats am 13. Juli wartet.

Was ist Pepeto und warum zieht der Presale Aufmerksamkeit an?

Pepeto bietet gebührenfreien Handel über PepetoSwap, eine kostenlose Cross-Chain-Bridge und einen von SolidProof vollständig geprüften Smart-Contract-Code. Das bevorstehende Binance-Listing gibt dem Einstieg ein konkretes Ziel. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com bereit.