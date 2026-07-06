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SHIB fiel Ende Juni 2026 auf ein neues Allzeittief bei 0,00000402 Dollar, und der gesamte Meme-Coin-Sektor verlor in einem einzigen Monat 33 Prozent seiner Marktkapitalisierung. Der Ausblick für den Meme-Coin steht an einem Wendepunkt, denn der Token notiert 95 Prozent unter seinem Rekordhoch und alle wichtigen technischen Indikatoren zeigen nach unten. Gleichzeitig zogen Wale 781 Milliarden SHIB von Börsen ab und signalisieren langfristige Überzeugung trotz fallender Kurse. Kann der Juli eine Erholung bringen, oder bleibt der Meme-Coin in seinem Abwärtstrend gefangen? Die Antwort hängt von einer Marke ab, die jetzt alles entscheidet.

Shiba Inu Prognose im Juli 2026 nach dem härtesten Monat des Jahres

SHIB notiert am 5. Juli 2026 bei rund 0,0000043 Dollar und liegt damit 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,000086 Dollar, wie wallstreet-online berichtet. Im Juni verlor der Token 24 Prozent und verzeichnete damit den größten monatlichen Rückgang des laufenden Jahres. Vier von sechs Monaten endeten mit Verlusten, und das erste Halbjahr zeigt einen kumulierten Rückgang von über 30 Prozent. Der RSI steht bei 17 in stark überverkauftem Gebiet, und 30 von 34 Indikatoren signalisieren eine bärische Lage. Am 1. Juli stabilisierte sich SHIB leicht im Zuge einer marktweiten Erholung nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten.

Wale zogen in der vergangenen Woche 781 Milliarden SHIB von Börsen in private Wallets, wie FinanzNachrichten bestätigte. Dieser Abzug verringert den direkten Verkaufsdruck und deutet auf langfristige Akkumulation hin. Das Handelsvolumen brach auf den niedrigsten Stand seit Monaten ein, was die Frage aufwirft, ob die Verkäufer erschöpft sind. SHIB profitiert historisch vom Juli, der in drei von fünf vergangenen Jahren positive Renditen brachte. Shibarium und das geplante Shib Alpha Layer könnten die Nutzung im dritten Quartal steigern.

Changelly prognostiziert für Juli ein Hoch von etwa 0,00000506 Dollar, während ein möglicher August-Peak bei 0,00000561 Dollar liegen könnte. Selbst die bullischste Einschätzung für 2026 sieht SHIB bei rund 0,0000065 Dollar, was etwa 55 Prozent über dem aktuellen Niveau bedeutet. Die riesige Umlaufmenge von rund 589 Billionen Token macht explosive Vervielfacher nahezu unmöglich. Ein Halten über 0,000004 Dollar hält eine Erholung am Leben, während ein Bruch darunter einen Rückgang auf 0,0000030 Dollar riskiert. Die Shiba Inu Prognose zeigt eine mögliche Bodenbildung, doch die Marktgröße treibt Kapital zu Einstiegen, bei denen die Vervielfachung noch in der Rechnung liegt.

Pepeto und PepetoSwap als gebührenfreie Alternative während die Shiba Inu Prognose kämpft

Jede Prognose für SHIB zielt auf einen Token, der bereits bei 0,0000043 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar steht. Für eine Verzehnfachung müssten 25 Milliarden Dollar neues Kapital fließen, und diese Rechnung macht deutlich, warum erfahrene Wallets ihre Einstiege dort suchen, wo das gleiche Kapital härter arbeitet. Pepeto ist der Presale, in den mehr als 10 Millionen Dollar geflossen sind, während der Meme-Sektor seinen härtesten Monat 2026 erlebte.

PepetoSwap wickelt den gesamten Handel ohne Gebühren ab, sodass jeder Gewinn vollständig in der Wallet bleibt, statt an Plattformkosten zu verlieren, die sich auf anderen Börsen bei jedem Trade summieren. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor eine Kaufentscheidung fällt, und filtert unsichere Projekte heraus, bevor Kapital in Gefahr gerät. Pepeto wurde von SolidProof geprüft, einem unabhängigen Sicherheitsunternehmen, das die gesamte Smart-Contract-Architektur auf Schwachstellen und Risiken getestet hat, sodass Anleger wissen, dass ihr Kapital in einem verifizierten Ökosystem liegt.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Tokens baute jeden Teil der Handelsplattform, und die feste Versorgung von 420 Billionen Token entspricht der Struktur, die den ersten Pepe auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung trug. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass diesmal funktionierende Werkzeuge hinter dem Token stehen, die beim ersten Projekt nicht existierten. Die Wallets, die während der Angstphase eingestiegen sind, haben das Muster erkannt, das frühe Pepe-Käufer zu bedeutenden Renditen führte.

Das bevorstehende Binance-Listing wird das Presale-Fenster dauerhaft schließen, und jeder Einstieg zum aktuellen Preis sichert eine Position, die nach dem Handelsstart in dieser Form nicht mehr verfügbar sein wird. Der Ausblick für SHIB könnte sich im dritten Quartal verbessern, doch die Rendite eines Presale-Einstiegs vor einem Listing-Ereignis liegt in einer anderen Kategorie als ein möglicher Bounce eines bereits etablierten Tokens. Pepeto bietet den Zugang zu diesem Einstieg, solange das Fenster noch offen steht.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose zeigt nach dem härtesten Monat 2026 Zeichen einer Bodenbildung, doch die Umlaufmenge begrenzt die Vervielfachung. Pepeto vereint eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge und ein von SolidProof geprüftes Ökosystem mit einem Binance-Listing in Sichtweite. Was bei SHIB Geduld über Quartale erfordert, kann ein einzelnes Listing-Ereignis beim Presale-Einstieg liefern. Frühe Pepe-Käufer verwandelten kleine Beträge in Renditen, die sie nicht erwartet hatten. Der Presale bleibt offen, doch das Listing rückt jeden Tag näher. Wer das Fenster verpasst, könnte die kostspieligste Entscheidung dieses Zyklus treffen.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Shiba Inu Prognose für Juli 2026?

Changelly prognostiziert für SHIB ein Juli-Hoch von etwa 0,00000506 Dollar und einen möglichen Anstieg auf 0,00000561 Dollar bis August 2026. Der Token notiert bei 0,0000043 Dollar, 95 Prozent unter dem Allzeithoch, und die Wal-Akkumulation könnte eine Bodenbildung signalisieren.

Ist Pepeto eine Alternative für Anleger, die mehr suchen als die Shiba Inu Prognose bietet?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor einem bevorstehenden Binance-Listing, der die Art von Vervielfachung ermöglicht, die SHIB bei seiner aktuellen Marktgröße nicht mehr liefern kann. PepetoSwap, die Cross-Chain-Bridge und das SolidProof-Audit geben dem Projekt ein geprüftes Fundament. Alle aktuellen Zahlen finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com bereit.