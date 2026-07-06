München (ots) -Historischer Abend in New Jersey. Norwegen steht dank dem Doppelpack von Erling Haaland erstmals in der Geschichte im WM-Viertelfinale. "Es gibt zwei Helden des Spiels, Haaland und Torhüter Nyland. Es war genug, um dieses Spiel zu gewinnen. Man muss in den entscheidenden Momenten da sein und wenn man Haaland hat, dann man auf die entscheidenden Momente warten", schwärmt Jürgen Klopp. Brasilien scheidet erstmals seit 1990 wieder im Achtelfinale aus. Seit dem Titel 2002 war immer gegen ein europäisches Team Endstation. "Unerklärlich, was da passiert ist. Eine Weltmeisterschaft wird dadurch entschieden, wer weniger Fehler macht. Deswegen haben sie heute gewonnen. Ich als Kapitän muss mich dieser Verantwortung stellen, dass die neuen Generationen das in Zukunft wieder reißen können. Ich bitte darum, dass die Fans und die Bevölkerung Geduld mit uns hat. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen", erklärt Brasiliens Kapitän Marquinhos. Für Jürgen Klopp hat das Spiel etwas Lehrreiches: "Es geht ums Gewinnen."Im Vorfeld der Partie USA gegen Belgien (Dienstag ab 1.30 Uhr live) wurde die Sperre für den Amerikaner Florian Balogun zu einer Bewährungsstrafe abgemildert, wodurch er im Achtelfinale trotz Roter Karte im Sechzehntelfinale spielberechtigt ist. Medienberichten zu Folge soll es im Vorfeld ein Telefonat zwischen Donald Trump und Gianni Infantino gegeben haben. "Das hat ein Geschmäckle und da muss die FIFA-Ethikkommission eingreifen", findet Tabea Kemme. "Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt. Das stellt alles in Frage", äußert Jürgen Klopp sein Unverständnis.Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Achtelfinale Brasilien gegen Norwegen. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's mit dem Achtelfinale zwischen Mexiko gegen England - seit 01.30 Uhr live und exklusiv bei MagentaTV. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, alleine 3 Achtelfinals exklusiv.Norwegen feiert den Einzug ins Viertelfinale vor den eigenen Fans. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cS9BV0gwbVpKWUwyMS9BNjJNUEdUWUhKNlJrVk0zU2x2VU5SbnNOYXh5TT0=Neymar in Tränen aufgelöst. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjZIMWpIMnByUG9hbWZBZmhmNVdzZEd1d0Vodk5NWXFQRlpPbTZXenp1RT0=Jürgen Klopp umarmt Norwegens Co-Trainer. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDN0R0hEZktpUDdHb0h3ZkVLak5WYWNoS0t6V1hZZXRuRVN0L1dkT2M0OD0=Jürgen Klopp mit der Analyse: "Ich habe so viel gelernt heute, es geht ums Gewinnen. Zwei Mannschaften, die auf Konter spielen bis sie hinten liegen." Fehler Brasiliens mit der Herangehensweise: "Es war auf jeden Fall nicht richtig, sonst hätten sie gewonnen. So ist Fußball, das ist die absolute Wahrheit. Es hätte gutgehen können. Es gibt zwei Helden des Spiels, Haaland und Torhüter Nyland. Es war genug, um dieses Spiel zu gewinnen. Man muss in den entscheidenden Momenten da sein und wenn man Haaland hat, dann man auf die entscheidenden Momente warten. Solbakken hat geil gewechselt. Er bringt schon zur Halbzeit zwei neue Flügel." Über das Spiel: "Das ist eine Achterbahnfahrt beim Zugucken." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RVNsZEErK1N4NVp3MDdZQ0pieUpYOHpVR1FHNDZ3YWJLWm02cXAxM2hFWT0=Marquinhos, Kapitän Brasilien: "Unerklärlich, was da passiert ist. Wir haben Erfahrung, wir haben Qualität, wir wissen, dass solche Spiele unglaublich schwer sind. Jeder Ball kann entscheidend sein und heute hat Norwegen ihre Chancen genutzt. Wir hatten Chancen und einen Elfmeter, den wir nicht verwandeln konnten. Eine Weltmeisterschaft wird dadurch entschieden, wer weniger Fehler macht. Deswegen haben sie heute gewonnen. Ich als Kapitän muss mich dieser Verantwortung stellen, dass die neuen Generationen das in Zukunft wieder reißen können. Ich bitte darum, dass die Fans und die Bevölkerung Geduld mit uns hat. Dass die Jungen zum Zug kommen und wir nicht so weiterspielen können, ist klar. Es gibt keine schwachen Mannschaften mehr. Wir müssen uns bei allen entschuldigen, die hierhergekommen sind. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eExUWVRwbWNVekprQU5HV0drSGdBWlZxZ0xDZFJnQWJNSE8yeTc2eDAvUT0=Florian Balogun darf trotz seiner Roten Karte gegen Bosnien im Achtelfinale gegen Belgien teilnehmen. Medienberichten zu Folge soll es im Vorfeld ein Telefonat zwischen Donald Trump und Gianni Infantino gegeben haben.Tabea Kemme: "Das hat ein Geschmäckle und da muss die FIFA-Ethikkommission eingreifen."Jürgen Klopp: "Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel. Unser Spiel, da leiden wir alle unter Fehlentscheidungen. Trotzdem lernen wir im Laufe des Lebens damit zu leben. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt. Das stellt alles in Frage."Patrick Ittrich: "Es wird irgendwann am Ende eine Begründung nachgeliefert und wir wissen gar nicht um was es geht. Das ist ein Prozedere, das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Es geht um Sport und nicht, dass Politiker entscheiden, wie es weitergeht. Das sollte auf dem Platz bleiben. Das ist fadenscheinig und in keinster Weise vertretbar." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VEYrUWNlR3ZZQy9yeEIzK09kQTlNWGVrRXAxK0JOSTRsZHRzYVUzUEN2Yz0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)WM-Achtelfinals komplett live bei MagentaTVMontag, 06. Juli 2026EXKLUSIV ab 01.30 Uhr: Mexiko - EnglandMit Tabea Kemme, Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Anna Sara LangeAb 20.00 Uhr: Portugal - SpanienDienstag, 07. Juli 2026Ab 01.30 Uhr: USA - BelgienAb 17.00 Uhr: Argentinien - ÄgyptenAb 21.00 Uhr: Schweiz - KolumbienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6308456