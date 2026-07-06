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Die Dogecoin Prognose erhält am 5. Juli 2026 neue Brisanz, denn DOGE notiert bei rund 0,077 Dollar und liegt damit 90 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,73 Dollar. Am 4. Juli hat sich das Department of Government Efficiency offiziell aufgelöst, genau an dem Datum, das Trumps Executive Order festgelegt hatte. Elon Musk schwieg zum Ende des Programms, während Michael Saylor die Debatte in Richtung Bitcoin lenkte. Bei einem Fear and Greed Index von 21 und kritischer Unterstützung bei 0,072 Dollar steht die Dogecoin Prognose vor einer Richtungsentscheidung.

Dogecoin Prognose zwischen DOGE-Ende und fehlenden Katalysatoren

Das Department of Government Efficiency endete am 4. Juli 2026, dem 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten, wie es Trumps Executive Order von Januar 2025 vorgesehen hatte. Elon Musk, der das Programm als Co-Leiter geführt hatte, teilte am Unabhängigkeitstag ein patriotisches Video auf X, ohne das Ende von DOGE mit einem Wort zu erwähnen laut BeInCrypto. Michael Saylor antwortete mit dem Satz, in dem er den Buchstaben B durch das Bitcoin-Symbol ersetzte, was Spekulationen über einen Narrativwechsel auslöste. Das Programm beanspruchte Einsparungen von 215 Milliarden Dollar, was bei einem Jahreshaushalt von 7 Billionen Dollar etwa 3 Prozent entspricht.

Die Dogecoin Prognose spiegelt den Druck wider, unter dem der Meme-Coin steht. DOGE handelt bei 0,077 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden Dollar und 155 Milliarden Coins im Umlauf laut CoinMarketCap. Im März 2026 klassifizierten SEC und CFTC Dogecoin als digitale Ware, was regulatorische Klarheit schaffte. Der 21Shares Spot-DOGE-ETF ging im Januar 2026 auf der Nasdaq an den Start und bietet institutionellen Anlegern regulierten Zugang. Technisch liegt die entscheidende Unterstützung bei 0,072 Dollar, während der nächste Widerstand nahe 0,09 Dollar wartet.

Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 0,0794 Dollar mit einem Höchststand bei 0,0836 Dollar. CoinCodex sieht ein Jahresendziel von 0,107 Dollar, was einem Anstieg von rund 39 Prozent vom aktuellen Niveau entspräche. Die jährliche Inflation durch 5,26 Milliarden neuer Coins erzeugt einen Gegenwind von 3,4 Prozent, der anhaltende Nachfrage erfordert, nur um den Kurs stabil zu halten. Die Integration von Dogecoin in Musks X-Zahlungsplattform bleibt der am häufigsten genannte Katalysator, ist aber weiterhin unbestätigt. Die Dogecoin Prognose wartet auf Impulse, die bislang nicht eingetroffen sind, während ein anderes Projekt seine Infrastruktur bereits vor dem Listing fertiggestellt hat.

Pepeto als fertige Antwort auf die offene Dogecoin Prognose

Die Dogecoin Prognose hängt von externen Ereignissen ab, die möglicherweise nie eintreten, während Pepeto seine gesamte Handelsinfrastruktur vor dem Listing aufgebaut hat. Dogecoin besitzt kein DeFi-Ökosystem, keine Smart Contracts und beschäftigt nur 22 aktive Entwickler. Pepeto liefert die fertige Version dessen, was ein Meme-Coin mit funktionierenden Tools erreichen kann, und zieht Kapital an, das konkrete Ergebnisse sucht statt auf Versprechen zu warten.

Im Zentrum der Vertrauensbasis steht das SolidProof-Audit. Bevor der Presale gestartet wurde, hat die Prüfungsgesellschaft SolidProof sämtliche Smart Contracts einer eingehenden Analyse unterzogen und Zeile für Zeile verifiziert, dass der Code frei von Schwachstellen ist. Dieses Prüfsiegel gibt Anlegern die Gewissheit, dass die technische Basis auf geprüfter und bestätigter Sicherheit steht. Pepeto verbindet diese Transparenz mit PepetoSwap, einer gebührenfreien Handelsplattform, die keinen einzigen Cent pro Transaktion erhebt.

Die Cross-Chain-Bridge des Projekts verbindet die drei größten Smart-Contract-Netzwerke und ermöglicht den Transfer von Vermögenswerten zum Nulltarif, sodass Anleger ihre Positionen verschieben können, ohne dass Gebühren die Rendite auffressen. Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin zu einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar führte, leitet Pepeto nun gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten. Diese Kombination ist einzigartig, weil sie Meme-Coin-Geschichte mit professionellem Börsenbetrieb verbindet.

Der Presale hat bislang über 10 Millionen Dollar angezogen, und der Zufluss beschleunigt sich, je näher das bevorstehende Binance-Listing rückt. Dieses Listing markiert den Zeitpunkt, an dem Presale-Einträge in offene Marktpositionen umgewandelt werden. Während die Prognose für DOGE eine langsame Erholung um einzelne Prozentpunkte von einem 90-Prozent-Tief signalisiert, bietet der Presale-Einstieg eine andere Perspektive, die auf ein konkretes Listing-Ereignis zuläuft und nicht auf die Hoffnung wartet, dass externe Katalysatoren irgendwann eintreffen.

Fazit

Die Dogecoin Prognose für Juli 2026 dreht sich um die Frage, ob der Boden bei 0,072 Dollar hält und ob fehlende Katalysatoren wie die X-Integration jemals eintreffen. Pepeto beantwortet diese Frage nicht mit Versprechen, sondern mit einer fertigen Handelsinfrastruktur und geprüftem Smart-Contract-Code. Der Abstand zwischen Presale-Preis und dem ersten Handelstag erzeugt historisch die stärksten Renditen, und dieses Fenster wird enger. Jeder, der in Krypto echtes Vermögen aufgebaut hat, traf eine Entscheidung, als der Einstieg noch günstig war. Der DOGE-Ausblick zeigt langsame Erholung, doch der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website führt auf einen kürzeren und konkreteren Weg.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Dogecoin Prognose für Juli 2026?

Die Dogecoin Prognose zeigt einen möglichen Juli-Durchschnitt von 0,0794 Dollar laut Changelly, mit einem Höchststand bei 0,0836 Dollar. Die Unterstützung bei 0,072 Dollar ist der wichtigste Preisbereich, und ein Bruch darunter könnte den Kurs in Richtung 0,065 Dollar drücken.

Warum wird Pepeto neben Dogecoin diskutiert?

Pepeto bietet funktionierende Handelstools, die Dogecoin nicht besitzt, darunter PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge. Mehr als 10 Millionen Dollar Presale-Kapital und ein bevorstehendes Binance-Listing setzen einen konkreten Zeitrahmen. Die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com zeigt den aktuellen Presale-Status und alle Details zum Projekt.