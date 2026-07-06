Ethereum Kurs springt zwölf Prozent in einer Woche, doch ein entscheidender Test steht bevor

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Der Ethereum Kurs hat in sieben Tagen rund zwölf Prozent zugelegt und notiert am 5. Juli bei 1.730 Dollar. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht trieb Kapital zurück in den Kryptomarkt, und ein Short Squeeze vernichtete bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar. Trotzdem liegt ETH weiterhin 65 Prozent unter seinem Allzeithoch und unter allen gleitenden Durchschnitten. Die Foundation hat 54 Mitarbeiter entlassen und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt. Reicht der kurzfristige Schwung für einen echten Trendwechsel, oder brauchen Anleger einen anderen Einstieg für reale Renditen?

Ethereum Kurs erholt sich nach schwachem Arbeitsmarkt und institutioneller Gründung

Der Ethereum Kurs notiert nach dem Sprung bei rund 1.730 Dollar, nachdem er den Juli bei 1.570 Dollar auf einem Mehrmonatstief eröffnet hatte. Auf Wochensicht steht ein Plus von mehr als zwölf Prozent, wie FinanzNachrichten berichtet. Der Auslöser war ein US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000, der die Zinserwartungen nach unten drückte und den Risikoappetit erhöhte. Bärische Trader verloren innerhalb eines Tages Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar, was den Short Squeeze als Treiber bestätigte. Die Erholung trifft jedoch auf einen Kurs, der 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar liegt.

Am 1. Juli startete Ethereum Institutional als unabhängige Nonprofit-Organisation mit Unterstützung von Joe Lubin, BitMine und SharpLink als Brücke zwischen der Wall Street und dem Netzwerk. Anchorage Digital öffnete kurz darauf institutionelles Lido-Engagement innerhalb regulierter Verwahrung, sodass Fonds erstmals Ertrag erzielen können, ohne ihre Bestände bewegen zu müssen. Beide Schritte stärken die langfristigen Aussichten für ETH. Die Foundation strich 54 Stellen und kürzte ihr Budget um 40 Prozent als Reaktion auf die Baisse, wie wallstreet-online meldete. Spot-ETFs verzeichneten im Juni Abflüsse von insgesamt 529 Millionen Dollar, ein Zeichen für den Verkaufsdruck auf institutioneller Seite.

Standard Chartered sieht ETH bei 4.000 Dollar zum Jahresende, Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1.993 Dollar mit einem Spitzenwert bei 2.378 Dollar. Von 1.730 Dollar aus bedeutet das bullischste Szenario rund 130 Prozent, eine Erholung, die mehrere Monate benötigt und an die Rückkehr institutioneller Zuflüsse gebunden bleibt. Der 20-Tage-EMA bei 1.708 Dollar muss gehalten werden, damit die Aufwärtsbewegung Bestand hat, während der 200-Tage-EMA bei 2.317 Dollar die erste große Hürde für einen Trendwechsel markiert. Der Ethereum Kurs steht an einem technischen Wendepunkt, doch die Renditerechnung einer schrittweisen Erholung bleibt weit hinter dem Multiplikator zurück, den ein einziges Listing-Ereignis erzeugen kann.

PepetoSwap und die Frage, die der Ethereum Kurs offen lässt

ETH zeigt Erholung, doch die Rendite bleibt an die langsame Rückkehr einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Dollar gebunden. In derselben Marktphase sammelt ein Presale Kapital, weil erfahrene Wallets nicht auf eine graduelle Kurserholung warten wollen. PepetoSwap beantwortet eine zentrale Frage für aktive Anleger, nämlich wo sie handeln können, ohne bei jeder Transaktion Gebühren abzugeben.

Die vollständig gebaute Handelsplattform wickelt Swaps ohne Kosten ab, während Konkurrenten wie Uniswap und PancakeSwap bei jedem Handel 0,3 Prozent einbehalten. Dieser Unterschied summiert sich über Wochen und Monate zu einem messbaren Kapitalvorteil, den aktive Trader sofort spüren. Das Brückenmodul ergänzt die Plattform und verschiebt Vermögenswerte per Mint-on-Arrival zwischen drei Netzwerken, ohne Gasgebühren zu verursachen, die bei kleinen Positionen andernorts ins Gewicht fallen. Das gesamte System arbeitet bereits in der Praxis, nicht als Konzept auf einer Roadmap.

Das Gründungsteam vereint den Schöpfer der ursprünglichen Pepe-Münze mit einem ehemaligen Fachmann von Binance, eine Kombination, die kein anderer laufender Presale vorweisen kann. Bevor auch nur ein Dollar in den Presale floss, hat die unabhängige Prüffirma SolidProof den gesamten Code analysiert, getestet und für sicher erklärt. Dieses Audit gibt Käufern die Gewissheit, dass die Verträge halten, was die Plattform verspricht. Das erwartete Binance-Listing rückt näher und verkürzt das verbleibende Zeitfenster für den Einstiegspreis täglich weiter.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind in den Pepeto-Presale eingeflossen, obwohl der Fear Index bei 12 extreme Angst signalisiert. Der Ethereum Kurs profitiert von einer breiten Markterholung, doch das Presale-Fenster bietet eine Renditedimension, die der langsame Erholungsweg nicht erreichen kann. Die Wallets wachsen weiter, und das Listing bestimmt den Moment, ab dem der offene Markt den Preis übernimmt.

Fazit

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Der Ethereum Kurs steht nach einer starken Woche an einem Wendepunkt, und die institutionellen Entwicklungen stützen den langfristigen Fall für ETH. Selbst im bullischsten Szenario braucht die Erholung Monate und bleibt an eine enorme Marktkapitalisierung gebunden. Pepeto startet bei einem Bruchteil eines Cents und führt auf ein Listing zu, das den Preis in einem einzigen Moment dem offenen Markt übergibt. Der originale Pepe erreichte ohne jedes Produkt einen Milliardenwert, und Pepeto liefert arbeitende Werkzeuge, die der Vorgänger nie entwickelt hat. Das Presale-Fenster schließt sich mit dem Handelsstart endgültig. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie schnell das verbleibende Zeitfenster schmaler wird.

Häufig gestellte Fragen

Was bestimmt den Ethereum Kurs im Juli 2026?

ETH hängt vom Rückgewinn des 20-Tage-EMA bei 1.708 Dollar ab. Changelly sieht den Juli-Durchschnitt bei 1.993 Dollar mit einem Spitzenwert bei 2.378 Dollar, und Standard Chartered hält an 4.000 Dollar zum Jahresende fest. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht hat kurzfristig Kapital in den Kryptomarkt zurückgetrieben.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale trotz extremer Angst?

Über 10 Millionen Dollar zeigen echte Nachfrage trotz eines Fear Index von 12. PepetoSwap bietet gebührenfreien Handel, das SolidProof-Audit sichert den gesamten Code, und das Binance-Listing setzt den Countdown für den Einstiegspreis. Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (https://pepetocoin.com) einsehbar.