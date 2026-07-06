Ethereum Kurs steigt um 13 Prozent, während BlackRock-Anteile erstmals auf der Blockchain landen

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Ondo Finance hat am 3. Juli tokenisierte Anteile des BlackRock S&P 500 ETF und von Micron Technology auf die Ethereum-Blockchain gebracht. Dieser Meilenstein markiert die erste Tokenisierung US-börsennotierter Wertpapiere durch einen Dritten innerhalb des bestehenden Regulierungsrahmens. Der Ethereum Kurs reagierte mit einem Wochenplus von fast 13 Prozent und notiert bei rund 1.770 Dollar. Doch ETH liegt trotz dieser Fortschritte noch immer 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Wenn traditionelle Wertpapiere auf der Blockchain ankommen, stellt sich die Frage, wo der stärkste Einstieg dieses Zyklus wirklich liegt.

BlackRock-Tokenisierung treibt den Ethereum Kurs nach einer Woche mit gespaltenen Signalen

Ondo Finance brachte am 3. Juli tokenisierte Versionen des BlackRock iShares Core S&P 500 ETF und von Micron Technology Aktien auf die Ethereum-Blockchain, wie CoinDesk berichtete. Es handelt sich um die erste Tokenisierung US-börsennotierter Wertpapiere durch einen Dritten innerhalb des bestehenden US-Regulierungsrahmens. Die zugrunde liegenden Aktien verbleiben in der traditionellen Verwahrkette, während der registrierte Transferagent Oasis Pro die Token im Verhältnis eins zu eins auf Ethereum erstellt. Broadridge verwaltet die Stimmrechte und die Kommunikation mit den Aktionären über das bestehende System. Der tokenisierte Wertpapiermarkt wuchs 2026 bereits um 147 Prozent auf einen Gesamtwert von 5,5 Milliarden Dollar.

Der Ethereum Kurs legte in einer Woche fast 13 Prozent zu und notiert am 5. Juli bei rund 1.770 Dollar, wie MEXC meldete. Ein Short Squeeze erzwang die Schließung bärischer Positionen im Wert von über 160 Millionen Dollar, was die Erholung beschleunigte. Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar und verwies auf 529 Millionen Dollar ETF-Abflüsse im Juni. Die Foundation strich 54 Stellen und kürzte ihr Budget um 40 Prozent als Teil einer Neuausrichtung. Die Marktkapitalisierung von rund 213 Milliarden Dollar bedeutet, dass jeder neue Dollar den Ethereum Kurs weniger bewegt als in früheren Zyklen.

ETH liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und das Allzeithoch von 4.946 Dollar bleibt 65 Prozent entfernt. Die Tokenisierung realer Vermögenswerte und der Start von Ethereum Institutional zeigen, dass große Institutionen Ethereum als Basis für die nächste Generation von Finanzprodukten betrachten. Doch eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Dollar begrenzt die prozentualen Gewinne, die neue Zuflüsse erzeugen können. Für Anleger, die den Ethereum Kurs beobachten und Renditen in Vielfachen suchen, verschiebt sich der Blick auf Projekte vor ihrem Listing, wo die Rechnung eine andere Dimension erreicht.

PepetoSwap und der Ethereum Kurs - wo die Rendite dieses Zyklus wirklich entsteht

Wenn Institutionen Krypto als echte Grundlage für Wertpapiere akzeptieren, steigt die Frage, wo die nächste Welle an Kapital den größten Einstieg findet. Pepeto zieht Käufer in einen Presale, der sich deutlich von anderen Projekten abhebt. Der Mitgründer des originalen Pepe Coin, der die Meme-Marke auf über 11 Milliarden Dollar gebracht hat, steht hinter dem Vorhaben.

SolidProof hat vor dem Presale-Start sämtliche Smart Contracts einer detaillierten Codeprüfung unterzogen und die Sicherheit sowie die Funktionalität jedes einzelnen Vertrags bestätigt, bevor die ersten Wallets Kapital einzahlen konnten. Diese unabhängige Prüfung bedeutet für Käufer, dass der Einstieg auf einer verifizierten Grundlage steht und nicht auf bloßen Versprechungen basiert.

PepetoSwap verarbeitet Transaktionen ohne Handelsgebühren und hält die Gewinne jeder Position vollständig, statt sie in Kosten abfließen zu lassen, die sich über die Zeit summieren. Die Bridge transportiert Vermögenswerte zwischen Blockchains ohne Kosten und bewahrt jede Position vor den Transfergebühren anderer Netzwerke. Das Projekt hat bisher über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital eingesammelt, und jede Phase füllt sich schneller als die vorherige, während die Community und die Aufmerksamkeit kontinuierlich wachsen.

Die erwartete Rendite nach dem Listing spiegelt den gesamten Abstand zwischen dem aktuellen Einstiegspreis und dem Handelskurs nach dem Börsenstart. Wer sich an die frühen Tage von ETH im Jahr 2015 erinnert, als 0,31 Dollar den Beginn historischer Gewinne markierten, erkennt ein vergleichbares Muster. Pepeto bietet das Presale-Fenster, das ETH damals hatte, aber bei seiner aktuellen Bewertung nicht mehr bieten kann. Die Wallets, die sich jetzt positionieren, stehen auf der Seite, die beim Listing die Rendite einsammelt, und dieses Fenster schließt sich dauerhaft mit dem Beginn des Börsenhandels.

Fazit

Die BlackRock-Tokenisierung bestätigt die Rolle von Ethereum als Fundament des Kryptomarktes, aber die eigentliche Geschichte liegt dort, wo die Rendite für neues Kapital heute entsteht. ETH und BTC bilden die Basis jedes Zyklus, doch eine Bewertung von über 200 Milliarden Dollar liefert Zuwächse in einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozenten. Pepeto bietet die gleiche Chance, die ETH bei 0,31 Dollar einmal geboten hat, zusammen mit einem funktionierenden Marktplatz und einem Listing, das näher rückt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital, und wer dieses Fenster verstreichen lässt, könnte auf die Entscheidung zurückblicken, die diesen Zyklus bestimmt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die BlackRock-Tokenisierung für den Ethereum Kurs?

Die Tokenisierung des BlackRock S&P 500 ETF bestätigt Ethereum als Abwicklungsschicht für traditionelle Wertpapiere. Der Ethereum Kurs profitiert langfristig von dieser institutionellen Nachfrage, doch bei einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Dollar fallen die prozentualen Gewinne geringer aus als in früheren Zyklen.

Warum ist der Pepeto Presale während dieser Phase des Ethereum Kurs interessant?

Während der Ethereum Kurs bei rund 1.770 Dollar seitwärts konsolidiert, bietet der Pepeto Presale auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com (https://pepetocoin.com) den Einstieg vor dem Listing. SolidProof hat den Code geprüft, und über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital belegen das Vertrauen früher Wallets, die sich den Abstand zum Handelspreis sichern.