Bitcoin Prognose nach dem schwächsten ETF-Monat aller Zeiten und was der Juli 2026 bringen kann

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Bitcoin fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten, bevor schwache Arbeitsmarktdaten den Kurs innerhalb von 48 Stunden über 62.000 Dollar zurückbrachten. Der Juni war mit einem Minus von 20 Prozent der schlechteste Monat seit dem Start der Spot-ETFs. Über 4,5 Milliarden Dollar flossen aus den Fonds ab, während Wale gleichzeitig 270.000 BTC akkumulierten. Die Bitcoin Prognose steht zwischen institutionellem Ausverkauf und historischer Kaufzone, und diese Spannung entscheidet, ob die echten Renditen dieses Zyklus beim BTC-Chart liegen oder woanders.

Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach Rekord-ETF-Abflüssen und Short Squeeze

BTC notiert am 5. Juli bei rund 62.500 Dollar nach einer Erholung vom Jahrestief bei 57.950 Dollar. Das Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt 51 Prozent über dem aktuellen Niveau. Der Juni endete mit einem Verlust von 20 Prozent, dem steilsten Monatsrückgang seit Juni 2022. Spot-BTC-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar, angeführt von BlackRocks IBIT mit 3,55 Milliarden, wie Finbold berichtet.

Der US-Arbeitsmarkt schuf im Juni nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000, während die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent sank, wie Yahoo Finance meldete. Die schwachen Daten reduzierten die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung beim FOMC-Treffen am 28. Juli. Bitcoin reagierte mit einem Sprung über 61.800 Dollar, und ein Short Squeeze liquidierte innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von rund 450 Millionen Dollar. ETF-Zuflüsse drehten am 2. Juli erstmals seit über zehn Tagen ins Plus.

Fed-Chef Kevin Warsh erklärte beim EZB-Forum in Sintra, die Inflationsrisiken hätten sich verringert, und die Märkte preisten daraufhin eine höhere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen ein. Wale akkumulierten in zwei Wochen rund 270.000 BTC bei Kursen um 59.000 Dollar, wie Daten von CryptoQuant zeigen. Metaplanet baute seinen Bestand auf 43.000 BTC aus und wurde damit der drittgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter weltweit.

Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar, Standard Chartered hält 100.000 Dollar als Jahresziel aufrecht. Changelly prognostiziert für Juli 64.810 Dollar im Durchschnitt. Historisch lieferte der Juli eine durchschnittliche Rendite von 7,25 Prozent. Doch selbst die Bitcoin Prognose von Standard Chartered ergibt von 62.500 Dollar aus nur 60 Prozent, und diese Grenze lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen ein einzelner Katalysator die Renditerechnung verändert.

Pepeto im Kontext der Bitcoin Prognose und warum der Presale Kapital anzieht

Das Gespräch über den richtigen Presale-Einstieg hat gerade jetzt besonderes Gewicht, und Pepeto steht mit konkreten Zahlen im Zentrum dieser Diskussion. Kapital in Höhe von über 10 Millionen Dollar trat in den Presale ein, während BTC im Juni ein Fünftel seines Wertes verlor. Zuflüsse in dieser Phase folgen keiner Stimmung, sondern einer Überzeugung, und dieser Unterschied trennt echte Nachfrage von kurzfristiger Spekulation.

Die gebührenfreie Handelsplattform PepetoSwap lässt Nutzer Token über mehrere Chains hinweg tauschen, ohne dass versteckte Kosten den Ertrag schmälern. Gewinne, die andere Plattformen bei jedem Tausch stillschweigend abziehen, verbleiben vollständig im Wallet des Käufers. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, was bedeutet, dass Kapital bei jedem Transfer vollständig erhalten bleibt. Diese Werkzeuge lösen Probleme, denen jeder aktive Marktteilnehmer begegnet.

Wer den originalen Pepe Coin ins Leben rief, steht auch hinter diesem Projekt und baute den Vorgänger auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar mit null Produkten und dem gleichen Tokenangebot von 420 Billionen. Pepeto bringt den gleichen Gründerkopf mit, ergänzt durch die Handelsplattform und die gebührenfreie Bridge. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat sämtliche Smart Contracts vollständig auditiert und bestätigt, dass die technische Grundlage den Anforderungen entspricht, die professionelle Anleger vor einem Einstieg erwarten.

Die Bitcoin Prognose beschreibt den BTC-Markt, doch das eigentliche Signal liegt dort, wohin frisches Kapital in Angstphasen fließt. Der Presale-Einstieg endet unwiderruflich mit dem Listing, der Preis gehört dann dem offenen Markt, und der Abstand zwischen dem heutigen Einstieg und dem Kauf danach wächst mit jedem Tag, der das Listing näher bringt. Für jeden, der die Bitcoin Prognose verfolgt und gleichzeitig nach dem nächsten Multiplikator sucht, liegt die Antwort in diesem Fenster.

Fazit

Die Bitcoin Prognose deutet auf Erholung, doch der Abstand zwischen dem, was BTC bei einem Billionen-Dollar-Marktwert liefern kann, und dem, was ein Presale-Einstieg bietet, ist messbar. Wer den originalen Pepe Coin erschuf, steht hinter Pepeto und stützt das Projekt auf PepetoSwap, die Bridge und eine vollständige SolidProof-Prüfung. Das Listing verwandelt Presale-Positionen in Positionen auf dem offenen Markt, und wer vor dem Start dabei ist, sichert sich die Rendite, die dieser Moment liefert. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind alle Presale-Daten einsehbar, und der Einstieg besteht nur so lange, bis das Listing den Presale-Preis ablöst.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für den Rest von 2026?

Citi sieht BTC bei 82.000 Dollar in zwölf Monaten, Standard Chartered hält 100.000 Dollar als Jahresziel. Von 62.500 Dollar aus ergibt die Bitcoin Prognose maximal 60 Prozent Aufwärtspotenzial, was für ein Billionen-Dollar-Asset eine begrenzte Vervielfachung darstellt.

Warum zieht Pepeto während der BTC-Erholung Aufmerksamkeit auf sich?

Kapital von über 10 Millionen Dollar trat in den Pepeto-Presale ein, während Bitcoin im Juni 20 Prozent verlor. Die gebührenfreie Handelsplattform PepetoSwap und die Cross-Chain-Bridge ohne Kosten lösen Alltagsprobleme für Trader. SolidProof hat den gesamten Code geprüft. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.