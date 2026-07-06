IsoEnergy verbindet eine der hochgradigsten Uranressourcen der Welt, neue Bohrziele im Athabasca-Becken, US-Produktionsoptionen und die abgeschlossene Toro-Übernahme zu einer der spannendsten Uran-Stories.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 06.07.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt erlebt eine Neubewertung. Digitalisierung, Rechenzentren, Elektromobilität und Künstliche Intelligenz treiben den Strombedarf, während immer mehr Staaten Kernenergie als planbare, CO2-arme Grundlastquelle wieder strategisch einordnen. Laut World Nuclear Association befinden sich weltweit rund 80 Reaktoren im Bau und etwa 120 weitere in Planung. Zugleich erwartet die WNA, dass der jährliche Uranbedarf der Reaktoren von rund 68.920 tU im Jahr 2025 im Referenzszenario bis 2040 auf etwas mehr als 150.000 tU steigen könnte. Für ausgewählte Uranentwickler mit hochwertigen Projekten kann dieses Umfeld Rückenwind bedeuten - ohne dass damit eine Kurs- oder Entwicklungsgarantie verbunden wäre.

Eines der Unternehmen, das in diesem Umfeld besonders interessant positioniert ist, ist IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0). Das kanadische Explorations- und Entwicklungsunternehmen kombiniert Projekte in Kanada, den USA und Australien. Im Mittelpunkt steht Larocque East im östlichen Athabasca Becken in Saskatchewan. Dort liegt die Hurricane-Lagerstätte mit einer aktuellen Mineralressource von 48,6 Mio. Pfund U3O8 mit 34,5% U3O8 in der Kategorie "angezeigt" sowie 2,7 Mio. Pfund U3O8 bei 2,2% U3O8 in der Kategorie "abgeleitet". Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Insbesondere "angezeigte"-Resourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und dürfen nicht wie wirtschaftlich nachgewiesene Reserven behandelt werden.

Hurricane : Hochgradige Ressource, neue Treffer, klares Folgeprogramm

Genau hier liegt der Kern der Story: IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) besitzt nicht nur ein Uranprojekt, sondern eine extrem hochgradige Entdeckung in einer der besten Uranregionen der Welt. Das 2026er Winterprogramm umfasste nach Unternehmensangaben 17 Diamantbohrungen über insgesamt 6.804 Meter und zielte vor allem auf den Hurricane South Trend, also den südlichen Erweiterungsbereich der Lagerstätte.

Die bestätigten Analysewerte liefern gute Gründe, warum der Markt genau hinschauen sollte: Bohrloch LE26-248 durchschnitt nämlich 4,21% U3O8 auf 3,5 m, einschließlich 11,61% U3O8 auf 1,0 m. Weitere Abschnitte von 2,75% U3O8 auf 0,5 m in LE26-234 und 1,75% U3O8 auf 0,5 m in LE26-243 liegen laut Unternehmen etwa 525 m östlich der Ressourcenhülle entlang des South Trend. Solche Ergebnisse können darauf hinweisen, dass das mineralisierte System über die bisher definierte Ressource hinaus weiterwachsen könnte. Wichtig für die technische Einordnung: Die genannten Abschnitte sind Bohrlochlängen, keine wahren Mächtigkeiten; die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration, als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Quelle: IsoEnergy

Auf diese Resultate setzt das Sommerprogramm 2026 auf. Geplant sind rund 8.000 m Diamantbohrungen in bis zu 20 Bohrlöchern. Im Fokus stehen Step-outs entlang des Hurricane South Trend, zusätzliche Strukturen innerhalb des größeren Zielkorridors sowie geophysikalische Arbeiten auf weiteren Projekten im östlichen Athabasca Becken. Kurzfristig hatte IsoEnergy (WKN: A412Q0) am 29. Juni 2026 eine geordnete, temporäre Evakuierung eines Großteils des Feldpersonals wegen Waldbrandaktivität in der Nähe von Larocque East gemeldet. Nach Unternehmensangaben bestand zu diesem Zeitpunkt keine direkte Gefährdung des Projektgeländes, es wurden keine Verletzungen berichtet, und eine etwa einwöchige Unterbrechung sollte die Fähigkeit zur Durchführung des 8.000 m-Programms bei damaligem Stand nicht beeinträchtigen. Das Ereignis zeigt die realen Standort- und Naturereignisrisiken, ändert aber nach damaliger Unternehmenskommunikation nichts am grundsätzlichen Explorationsplan.

Quelle: IsoEnergy

Ein weiterer Pluspunkt ist die Infrastruktur. Hurricane liegt rund 40 km nordwestlich der McClean-Lake-Aufbereitungsanlage; die hochgradige Mineralisierung beginnt laut Unternehmen in einer Tiefe von etwa 325 m. Hinzu kommt die zweite Säule der IsoEnergy (WKN: A412Q0)-Story: In Utah hält das Unternehmen ein Portfolio genehmigter, ehemals produzierender konventioneller Uran- und Vanadiumminen mit Toll-Milling-Vereinbarung mit Energy Fuels. Diese US-Minen befinden sich auf Stand-by und könnten - sofern Marktbedingungen, Genehmigungen, Finanzierung und technische Voraussetzungen passen - eine mittel- bis nähere Produktionsoption eröffnen.

Toro-Übernahme: Australien ergänzt Kanada und USA

Mit dem am 25. Juni 2026 gemeldeten Abschluss der Übernahme von Toro Energy hat IsoEnergy (WKN: A412Q0) seine internationale Wachstumsstrategie deutlich verbreitert. Durch die Transaktion kommt insbesondere das fortgeschrittene Wiluna-Uranprojekt in Westaustralien hinzu. Für Anleger ist das strategisch relevant, weil IsoEnergy (WKN: A412Q0) damit nicht nur auf eine einzelne Entdeckung setzt, sondern ein Portfolio über mehrere Jurisdiktionen und Entwicklungsstufen aufbaut.

Larocque East steht für außergewöhnlich hohe Gehalte und Explorationsfantasie, die US-Projekte für potenzielle Wiederanlauf-Optionalität und Australien für zusätzliche Entwicklungsbreite. Diese Kombination macht IsoEnergy (WKN: A412Q0) im Uransektor ungewöhnlich spannend: Das Unternehmen bietet direkte Sensitivität auf steigende Uranpreise, aber zugleich mehrere Projektpfade, über die sich der Unternehmenswert weiterentwickeln könnte. Genau diese Mischung aus hochgradiger Ressource, Newsflow und strategischem Ausbau dürfte IsoEnergy (WKN: A412Q0) im laufenden Uranzyklus im Fokus halten.

Fazit: Eine der womöglich spannendsten Uran-Stories - aber klar spekulativ

IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) verbindet gleich mehrere Argumente, die im aktuellen Marktumfeld Aufmerksamkeit verdienen: eine der hochgradigsten bekannten Uranressourcen, frische Bohrziele am Hurricane South Trend, starke Infrastruktur im Athabasca-Becken, US-Produktionsoptionen und nun zusätzlich ein australisches Entwicklungsprojekt. Wenn der Uranmarkt tatsächlich in eine längere Phase struktureller Knappheit läuft, könnten solche Projektportfolios stärker in den Blick institutioneller und strategischer Investoren rücken.

Für risikobewusste Anleger kann IsoEnergy (WKN: A412Q0) deshalb eine sehr interessante Option im Uransektor sein - mit beachtlichem Potenzial. IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) steht an der Schnittstelle aus globaler Uran-Nachfrage, außergewöhnlich hohen Erzgehalten und konsequentem Portfolioausbau. Das ist keine Garantie, aber ein Setup, das im nächsten Uranzyklus zu den auffälligsten im Sektor gehören könnte.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Werbeartikel wurde am 04.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Chancen: struktureller Uranmarktrückenwind; sehr hochgradige Hurricane-Ressource; mögliche Erweiterung/Ressourcenumwandlung durch weitere Bohrungen; Infrastrukturvorteile im Athabasca-Becken; US-Wiederanlaufoptionen; Portfolioausbau durch Toro/Wiluna. Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Entwicklungs-, Standort-, Naturereignis-, Liquiditäts-, Wechselkurs-, Uranpreis- und allgemeine Kursrisiken; bei Explorations-/Entwicklungswerten ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.

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