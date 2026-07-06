Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 6, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|Arcus Development Group Inc
|July 20, 2026
|August 25, 2026
|AGS
|Arizona Gold & Silver Inc.
|July 20, 2026
|August 26, 2026
|A
|Ascend Wellness Holdings Inc.
|July 7, 2026
|August 28, 2026
|S
|Asian Television Network INTL
|July 24, 2026
|August 28, 2026
|AG
|Batero Gold Corp.
|July 21, 2026
|August 28, 2026
|AGS
|Bighorn Metals Corp.
|July 20, 2026
|September 3, 2026
|AS
|Burcon Nutrascience Corp
|July 31, 2026
|September 16, 2026
|AGS
|Cascade Copper Corp.
|July 20, 2026
|August 26, 2026
|A
|Empire Company Limited
|July 20, 2026
|September 10, 2026
|A
|Evergen Infrastructure Corp.
|July 21, 2026
|August 25, 2026
|A
|FTI Foodtech International Inc
|June 29, 2026
|August 6, 2026
|A
|Fort Technology Inc.
|July 21, 2026
|August 27, 2026
|AS
|GERNAL COPPER GOLD CORP
|July 21, 2026
|August 25, 2026
|A
|GGL Resources Corp.
|July 22, 2026
|August 31, 2026
|AGS
|Golden Arrow Resources Corp.
|July 10, 2026
|August 21, 2026
|AGS
|INVENTUS MINING CORP
|July 21, 2026
|September 9, 2026
|AS
|Legacy Gold Mines Ltd.
|July 23, 2026
|August 27, 2026
|AS
|Libra Energy Materials Inc
|July 21, 2026
|August 25, 2026
|AS
|Light AI Inc. *
|July 3, 2026
|August 19, 2026
|A
|Lycos Energy Inc
|July 17, 2026
|September 2, 2026
|AS
|Majestic Gold Corp.
|June 29, 2026
|July 31, 2026
|AG
|Matchpoint Ventures Corp.
|July 3, 2026
|August 5, 2026
|A
|Mercado Minerals Ltd.
|July 20, 2026
|August 27, 2026
|A
|Molten Metals Corp.
|July 21, 2026
|September 3, 2026
|A
|NAVCO Pharmaceuticals Inc
|July 20, 2026
|August 27, 2026
|A
|Noveris Health Sciences Inc.
|July 21, 2026
|September 4, 2026
|AS
|OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC.
|July 6, 2026
|August 17, 2026
|AS
|Optimi Health Corp.
|July 6, 2026
|August 13, 2026
|AS
|Petro-Victory Energy Corp. *
|June 30, 2026
|August 6, 2026
|AGS
|Puma Exploration Inc.
|July 14, 2026
|August 27, 2026
|AS
|RAMM PHARMA CORP
|July 21, 2026
|August 28, 2026
|A
|Rockhaven Resources Ltd
|July 22, 2026
|August 31, 2026
|AGS
|Roscan Gold Corporation
|July 24, 2026
|September 10, 2026
|AS
|Rush Rare Metals Corp.
|July 2, 2026
|August 17, 2026
|AS
|Sarama Resources Ltd.
|July 20, 2026
|September 9, 2026
|AGS
|Silver Range Resources Ltd.
|July 22, 2026
|August 31, 2026
|AGS
|Slam Exploration Ltd.
|July 24, 2026
|September 9, 2026
|A
|Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
|July 24, 2026
|September 16, 2026
|A
|South Atlantic Gold Inc.
|July 22, 2026
|August 26, 2026
|AG
|Spectre Capital Corp.
|July 20, 2026
|August 25, 2026
|AS
|St. James Gold Corp.
|July 21, 2026
|August 26, 2026
|A
|Trifecta Gold Ltd.
|July 22, 2026
|August 31, 2026
|AGS
|ZYUS Life Sciences Corporation
|July 6, 2026
|August 20, 2026
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/303741
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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