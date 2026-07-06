DJ TAGESVORSCHAU/ Montag, 6. Juli

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,8% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+4,9% gg Vj *** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,9 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 54,5 Punkte *** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane) *** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q *** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei 15th anniversary event of Financi'Elles *** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer ESZB-Forschungskonferenz *** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q ===

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July 06, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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