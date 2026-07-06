Ein Pilotprojekt in vier Dörfern sieht die Ausweitung auf bis zu 300 Dörfer vor. Dabei sollen Ampowrs Solar-, Speicher- und Energiemanagementtechnologien eingesetzt werden, um Bildung, Gesundheitsversorgung, Lebensmittelproduktion und Agrarunternehmen zu unterstützen.

Ampowr hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit dem indonesischen Ministerium für Dörfer und Entwicklung benachteiligter Regionen (Kemendes PDT) unterzeichnet, um Dörfer mit unzureichender oder fehlender Stromversorgung mit zuverlässigem, sauberem Strom zu versorgen. Die Vereinbarung wurde in Jakarta von Generalsekretär Taufik Madjid und Ampowrs indonesischer Gesellschaft PT Ampowr IES Indonesia geschlossen. Sie knüpft an die bestehende Vertriebspräsenz des Unternehmens in der Stadt an.

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Secretary General (Sekjen) of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions (Kemendes PDT), Taufik Madjid, signed a Memorandum of Understanding with Ampowr Co-CEO, Eric van Honk.

Nach Angaben des Ministeriums hat Indonesien insgesamt 75.266 Dörfer. Tausende davon sind nach wie vor nicht elektrifiziert, und viele angeschlossene Dörfer erhalten nur stundenweise Strom, in manchen Fällen lediglich acht Stunden pro Tag.

Im Rahmen des MoU soll die Machbarkeit von Solar-Photovoltaik (PV), Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) und Energiemanagementsoftware in einem Pilotprojekt für vier Dörfer nachgewiesen werden. Es legt den Grundstein für eine Ausweitung auf bis zu 300 Dörfer und skizziert einen langfristigen Weg, um jedes noch nicht elektrifizierte Dorf in Indonesien mit Strom zu versorgen. Das Vorhaben ist stufenweise angelegt: zunächst die Validierung des Vier-Dörfer-Modells, dann die Ausweitung auf 300 Dörfer und schließlich die landesweite Umsetzung.

Cosmos, die Energiemanagementsoftware (EMS) von Ampowr, koordiniert Solarstrom, Speicher und Ersatzstromversorgung, damit ein Dorf über den Tag hinweg zuverlässig mit Strom versorgt wird. Ampowr übernimmt die Integration der Hardware, betreibt die Software und wartet die Anlagen auf Grundlage eines einzigen Vertrags nach demselben Full-Stack-Modell, das das Unternehmen in den Niederlanden einsetzt.

"Eine verlässliche Stromversorgung ist die Grundlage für alles, was ein Dorf für seine Entwicklung braucht: eine Klinik, die medizinische Versorgungsgüter kühlen kann, eine Schule, die auch nach Sonnenuntergang geöffnet bleibt, oder ein Landwirt, der seine Ernte schützen kann", erklärt Eric van Honk, Co-CEO bei Ampowr. "Wir werden mit vier Dörfern beginnen und verfolgen einen klaren Weg hin zu 300 und mehr Dörfern. Damit erhalten Gemeinden, Regierungsbehörden und langfristige Investoren ein Modell, dem sie vertrauen und das sie replizieren können."

Die Partnerschaft steht im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung 7, 4, 3 und 2. Sie umfasst auch den Aufbau regionaler Kompetenzen, damit Gemeinden ihre Systeme selbst betreiben und tragfähige lokale Energieunternehmen entwickeln können. An der Unterzeichnung nahm auch S.E. Marc Gerritsen teil, Botschafter des Königreichs der Niederlande in Indonesien, Timor-Leste und bei der ASEAN.

Als Nächstes werden Ampowr und Kemendes PDT eine Machbarkeitsstudie durchführen, bevor die Umsetzung in den Pilotdörfern gestartet wird.

Über Ampowr. Ampowr ist ein niederländischer Full-Stack-Anbieter für Batterie-Energiespeicher mit Hauptsitz in Utrecht. Das Unternehmen integriert, betreibt und verwaltet BESS auf der Grundlage eines einzigen Vertrags und kombiniert dabei Hardware-Integration, seine proprietäre Energiemanagementsoftware Cosmos, den Zugang zu Netzdiensten und langfristige Wartung. Ampowr unterhält Standorte in den Niederlanden, Großbritannien, China und Indonesien.

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