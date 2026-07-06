Frankfurt (ots) -- Neues Buch "KI-Elite" (ISBN: 978-3-98674-212-6) bündelt auf 320 Seiten die Visionen, Warnungen und Strategien der wichtigsten Vordenker unserer Zeit- Mit Sam Altman, Elon Musk, Jensen Huang, Demis Hassabis, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Sundar Pichai, Jeff Bezos, Larry Ellison, Dario Amodei, Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Ilya Sutskever, Andrej Karpathy, Michael Truell, Andrew Ng, Ray Kurzweil, Meredith Whittaker, Larry Page, Sebastian Thrun, Jürgen Schmidhuber, David Reger, Arthur Mensch, Nick Bostrom, Marc Andreessen, Peter Thiel, Larry Fink, Frank Thelen, Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Joseph Weizenbaum, Henry Kissinger, Papst Leo XIV u.a.Wie schätzen die führenden Köpfe der Tech-Branche die Zukunft Künstlicher Intelligenz ein? Dieser Frage geht das aktuelle Buch "KI-Elite - Was die wichtigsten KI-Köpfe über unsere Zukunft sagen" (ISBN: 978-3-98674-212-6) aus dem Verlag der Denkfabrik Diplomatic Council ein. Auf 320 Seiten analysiert das Werk die Ideen, Strategien und Zukunftsvisionen der weltweit bedeutendsten KI-Persönlichkeiten - von Unternehmensgründern über Wissenschaftler bis hin zu Politikern und Philosophen.Ausführlich porträtiert werden unter anderem Sam Altman, Elon Musk, Jensen Huang, Demis Hassabis, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Sundar Pichai, Jeff Bezos, Larry Ellison, Dario Amodei, Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Ilya Sutskever, Andrej Karpathy, Michael Truell, Andrew Ng, Ray Kurzweil, Meredith Whittaker, Larry Page, Sebastian Thrun, Jürgen Schmidhuber, David Reger und Arthur Mensch. Neben den KI-Machern kommt auch der Philosoph Nick Bostrom, der sich intensiv mit den fundamentalen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf die Entwicklung der Menschheit befasst, zu Wort. Ebenso haben maßgebliche Financiers der KI-Entwicklung wie Marc Andreessen, Peter Thiel, Larry Fink und Frank Thelen Eingang in das Buch gefunden. Ergänzt werden diese Kapitel durch historische Einordnungen zu Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Norbert Wiener, Arthur Samuel, Frank Rosenblatt, Edward Feigenbaum sowie Joseph Weizenbaum. Auch die politischen Strategien von Donald Trump, Xi Jinping und Ursula von der Leyen werden analysiert, weil sie maßgeblich beeinflussen, unter welchen Rahmenbedingungen sich KI künftig entwickelt. Extrakapitel sind den klugen KI-Analysen des Jahrhundertstaatsmanns Henry Kissinger und der KI-Enzyklia "Magnifica humanitas" von Papst Leo XIV gewidmet.Der Verlag schreibt: Das Buch "KI-Elite" von Arthur Sterling und Victoria Whitmore ist einzigartig, weil es erstmals die Akteure der KI-Entwicklung in gebündelter Form selbst zu Wort kommen lässt. Mit der Neuerscheinung knüpft der Verlag an das ebenfalls brandneue Buch "Die 5. Revolution: KI + Robotik" (ISBN 978-3-98674-201-0) von Harald Müller und Astrid Orthmann an, das die KI-Entwicklung in ihrer gesamten Tragweite mit den Auswirkungen auf unsere heutige und künftige Gesellschaft skizziert.Die Macher hinter der KI-EntwicklungIm Mittelpunkt des neuen Werks "KI-Elite" steht nicht die technische Funktionsweise von Chatbots oder Bildgeneratoren. Vielmehr untersucht das Buch, wie die führenden Köpfe der KI-Revolution selbst über Themen wie Superintelligenz, Robotik, Arbeitsmarkt, Medizin, Wirtschaft, Geopolitik, Sicherheit, Ethik und den langfristigen Platz des Menschen denken. Die Autoren werten dafür zahlreiche Originalquellen, Vorträge, Interviews, wissenschaftliche Veröffentlichungen und öffentliche Stellungnahmen aus und ordnen diese journalistisch ein.Besonderes Gewicht erhält dabei die Tatsache, dass die Protagonisten keineswegs einer gemeinsamen Zukunftsvision folgen. Während OpenAI-Chef Sam Altman den Übergang in eine Ära nahezu unbegrenzter Intelligenz und Produktivität erwartet und von einer "sanften Singularität" spricht, sieht Elon Musk KI zugleich als größte Chance und größte Gefahr der Menschheit. Anthropic-Gründer Dario Amodei fordert umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen gegen mögliche Fehlentwicklungen, während Meta-Chefwissenschaftler Yann LeCun viele Warnungen vor einer Superintelligenz für deutlich überzogen hält. Gerade diese unterschiedlichen Sichtweisen machen das Buch zu einer außergewöhnlichen Bestandsaufnahme der internationalen KI-Debatte.Es geht um Algorithmen, Daten, Energie, Chips, Kapital, Regulierung und GeopolitikDas Buch arbeitet dabei mehrere zentrale Erkenntnisse heraus. Erstens besteht unter nahezu allen führenden KI-Entwicklern Einigkeit darüber, dass Künstliche Intelligenz die größte technologische Umwälzung seit Beginn des Computerzeitalters darstellt - manche sagen in der Geschichte der Menschheit. Zweitens gehen viele der weltweit führenden Akteure davon aus, dass die Entwicklung exponentiell verläuft und deshalb von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft systematisch unterschätzt wird. Drittens verschiebt sich der internationale Wettbewerb zunehmend auf Rechenzentren, Halbleiter, Energieversorgung und Robotik - also auf die physische Infrastruktur der KI. Viertens zeigt sich, dass Europa zwar über hervorragende Wissenschaftler verfügt, im internationalen Wettbewerb jedoch zunehmend ins Hintertreffen gerät. Und schließlich macht das Buch deutlich, dass die entscheidenden Auseinandersetzungen der kommenden Jahre nicht allein um Algorithmen geführt werden, sondern ebenso um Daten, Energie, Chips, Kapital, Regulierung und geopolitische Macht.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Robotik. Mehrere der porträtierten Persönlichkeiten - darunter Elon Musk, Jensen Huang, David Reger und Sebastian Thrun - sehen intelligente Maschinen als nächsten großen Technologiesprung. Das Buch zeigt, warum viele Experten davon ausgehen, dass KI künftig nicht nur Texte schreibt oder Bilder erzeugt, sondern Fabriken, Fahrzeuge, Logistik, Gesundheitswesen und schließlich auch humanoide Roboter steuern wird.Ebenso ausführlich behandelt das Werk die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitswelt. Während manche KI-Pioniere vor massiven Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt warnen, erwarten andere einen historischen Produktivitätsschub und völlig neue Berufsbilder. Die Autoren zeigen, weshalb sich hinter der öffentlichen Debatte über Jobverluste in Wirklichkeit eine wesentlich grundlegendere Frage verbirgt: Wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn Intelligenz erstmals technisch reproduzierbar wird?Auch die politischen Dimensionen werden umfassend beleuchtet. Das Buch beschreibt den Wettlauf zwischen den USA, China und Europa um technologische Führerschaft, analysiert Chinas langfristige KI-Strategie, den europäischen Regulierungsansatz sowie die amerikanischen Investitionsprogramme. Dabei wird deutlich, dass Künstliche Intelligenz längst zu einem strategischen Machtfaktor geworden ist, der wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, militärische Stärke und internationale Einflussmöglichkeiten gleichermaßen bestimmt.Neben den Chancen verschweigt das Buch auch die Risiken nicht. Es behandelt Fragen nach Desinformation, Machtkonzentration, Cyberangriffen, autonomen Waffensystemen, Datenschutz, Überwachung sowie den philosophischen Konsequenzen einer möglichen Superintelligenz. Gleichzeitig zeigt es aber auch, warum viele der führenden KI-Entwickler trotz aller Warnungen überzeugte Optimisten bleiben und in der Technologie enorme Chancen für Medizin, Wissenschaft, Bildung, Klimaforschung und wirtschaftlichen Wohlstand sehen.Biografien, Zitate, Einordnung und AnalyseMit seiner Kombination aus Biografien, Originalzitaten, wissenschaftlicher Einordnung und journalistischer Analyse richtet sich "Die KI-Elite" an Unternehmer, Führungskräfte, Investoren, Wissenschaftler, Politiker und alle Leser, die verstehen möchten, wohin sich die KI tatsächlich entwickelt - und warum die wichtigsten Entscheidungen der kommenden Jahrzehnte bereits heute getroffen werden. Statt einzelne Technologien isoliert zu betrachten, entsteht ein Gesamtbild der Menschen, die den größten technologischen Wandel unserer Zeit vorantreiben.ANFORDERUNG VON REZENSIONSEXEMPLAREN FÜR JOURNALISTENJournalisten können Rezensionsexemplare per E-Mail an presse@diplomatic-council.org anfordern. Wir bitten um Verständnis, dass diese ausschließlich als E-Book zur Verfügung gestellt werden. Um eine Nachricht mit dem Link zur Veröffentlichung an presse@diplomatic-council.org wird höflichst gebeten.Weitere Neuerscheinungen von Diplomatic Council Publishing (DCP):Wohlstand und Wirtschaftswachstum ohne Reue: Klimarettung ja! - De-Industrialisierung nein!, Jean Pütz mit Andreas Dripke, 136 Seiten, Paperback ISBN 978-3-98674-094-8Wie sicher ist Europa in der Neuen Weltordnung? - Antworten auf drängende Fragen (deutsche Ausgabe von "Europe and the Emerging New Global Order - Rethinking Europe's Security Framework"), Dr. Alina Bârgaoanu, Razvan Ceuca, Simona Cojocaru, Stacy A. Cummings, Dr. Judith Curry, Andre-as Dripke, Dorin Gal, Dr. Christoph Heusgen, Stephan J. Kramer, Prof. Dr. Heinrich Kreft, Dr. Ciro Maddaloni, Michael Mattis, Hang Nguyen, Claude Piel, Jamal Qaiser, Jochen M. Richter, Marc Ruberg, Prof. Dr. Peter Schallen-berg, Dr. Harald Schönfeld, Andre Schulte-Südhoff, George Scutaru, Dr. Horst Walther, 584 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-132-7Kampf ums All - Wie Elon Musk und Jeff Bezos den Weltraum erobern und die Rolle der NASA, der ESA, Chinas und Russlands, Edition 2025, Andreas Dripke, Prof. Dr. Heinrich Kreft, 320 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-138-9Europa stirbt aus - Ohne Kinder keine Zukunft, Der demografische Faktor und die fatalen Folgen für Europa, Mai Linh Tran, 204 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-151-8Moral-Diktatur - Wie Aktivisten und NGOs unsere Gesellschaft umbauen, Mai Linh Tran, 220 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-167-9Abgezockt - Im Visier der Anlagebetrüger, Die perfiden Maschen moderner Betrugsmodelle und wie Sie sich davor schützen, Lukas Voss, 140 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-163-1Darknet - Die dunkle Seite des Internet, Nicolas Falk, 180 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-161-7Das 1x1 der Finanzen: Alles, was du über Geld und Vermögensaufbau wissen solltest - Praxishandbuch für alle von 16 bis 26 Jahren: Schüler, Auszubilden-de, Studierende, Berufseinsteiger und junge Berufstätige, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten, Marvin Himmelsbach, 116 Seiten, Paper-back, ISBN 978-3-98674-171-6Neu programmiert: Wie Sie Ihr Denken optimieren - und damit Ihr Leben, Dr. Adrian Keller, 128 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-165-5Der übergriffige Staat - Geld, Daten, Sprache, Freiheit: der Staat will alles, Andreas Dripke, Hubert Nowatzki, 212 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-106-8Der Milei-Effekt - Was Deutschland von Argentinien lernen kann, Alexander Weber, 140 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-177-8Sicherheit im All - Wie wir Europa im Weltraum verteidigen, Dr. Josef Aschbacher, Dr. Balázs Bartóki-Gönczy, Dr. Bohumil Dobos, Andreas Dripke, Dr. Enrico Fels, Dr. Namrata Goswami, Florian Hahn, Prof. Dr. Mahulena Hofmann, Prof. Dr. Heinrich Kreft, Andrius Kubilius, Dr. Ciro Maddaloni, Hang Nguyen, Dr. habil. Antje Nötzold, Almudena Azcarate Ortega, Dr. Xavier Pasco, Clémence Poirier, Dr. Dumitru-Dorin Prunariu, Juan Carlos Cortés Pulido, Jochen M. Richter, Rabea Rogge, Andrea Rotter, Juliana Süß, Matthias Wachter, 586 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-198-3Dark Sea - Unsichtbarer Ozean der Neuen Weltordnung, Machtkampf um die Meere: Schattenflotten, digitale Infrastrukturen, Rohstoffe, Sicherheit, Claude Piel, 240 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-155-6Dit is Berlin - Der Abstieg der Hauptstadt, Clara Schumann,154 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-175-4Absturz der Mitte - Wie die Mittelschicht systematisch zerstört wird, Dr. Daniel Falk, 160 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-169.80 Jahre UNO - Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen, Andreas Dripke, Hang Nguyen, 408 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-189-1Wunderbar - Seltsam - Deutsch, Aus dem Leben einer Vietnamesin in Deutschland - voller Regeln, Rätsel und Rückblicke, Hang Dripke, 280 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-191-4,Die 5. Generation: KI + Robotik - Wie Künstliche Intelligenz und Robotik unseren Alltag, unser Arbeitsleben und unsere Gesellschaft verändern", Harald Müller, Astrid Orthmann, 228 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-201-0Pressekontakt:Presseagentur: euromarcom public relations,team@euromarcom.de, www.euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/6308766