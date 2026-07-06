Paris (www.anleihencheck.de) - Mit dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran nahmen die Öltransporte in der Straße von Hormus wieder Fahrt auf und die Ölpreise fielen deutlich, so Michael Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay bei Edmond de Rothschild Asset Management.Brent-Rohöl habe sich der Marke von 70 US-Dollar je Barrel genähert, dem tiefsten Stand seit Beginn des Konflikts. Der Rückgang des Ölpreises habe dazu beigetragen, dass die Inflationserwartungen gesunken seien und die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Energiekrise gewachsen sei. Die Anleger hätten begonnen, geopolitische Risiken in den Hintergrund zu rücken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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