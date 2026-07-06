Mainz (ots) -
Woche 28/26
Mo., 6.7.
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14)
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp
und Per Mertesacker
_________________________
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp
und Per Mertesacker
Woche 29/26
Fr., 17.7.
23.00 heute-show extra - Das Quiz
Bitte Korrektur beachten:
mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Matthias Matschke
Woche 30/26
Fr., 24.7.
23.00 heute-show extra - Das Quiz
Bitte Korrektur beachten:
mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Valerie Niehaus
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6308789
Woche 28/26
Mo., 6.7.
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14)
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp
und Per Mertesacker
_________________________
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Friederike Kromp
und Per Mertesacker
Woche 29/26
Fr., 17.7.
23.00 heute-show extra - Das Quiz
Bitte Korrektur beachten:
mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Matthias Matschke
Woche 30/26
Fr., 24.7.
23.00 heute-show extra - Das Quiz
Bitte Korrektur beachten:
mit Lutz van der Horst, Olaf Schubert & Valerie Niehaus
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6308789
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