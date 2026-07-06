Monatelang ging es mit der BYD-Aktie rasant bergab. Doch in der letzten Handelswoche konnte der chinesische Autokonzern mit einer starken Performance von +16% das Blatt wenden. Was steckt hinter der Trendwende und können Anleger sich jetzt wieder auf steigende Kurse einstellen? Vier Gründe für den Kursanstieg Für das starke Kursplus der BYD-Aktie in den letzten Tagen gibt es gleich vier Gründe: die Rückeroberung der E-Autokrone, ein unerwarteter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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