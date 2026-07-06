Die Honeywell-Aktie machte in den letzten Tage durch sehr hohe Kursschwankungen auf sich aufmerksam und pendelte wild zwischen 200 und 240 US$ auf und ab. Was steckt hinter der Volatilität des US-Technologiekonzerns und sollten Anleger jetzt in die Aktie einsteigen? Abspaltung der Luftfahrtsparte Der Grund für die starken Kursschwankungen der Honeywell-Aktie ist die Aufspaltung des Technologiekonzerns. Am 29. Juni hat der Konzern seine historische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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