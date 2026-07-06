Überraschend gute Zahlen aus der deutschen Industrie. Im Mai sind die Aufträge um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamt heute meldete. Ökonomen, die Reuters zuvor befragt hatte, rechneten lediglich mit einem Plus von 1,5 Prozent. Im April lag das Minus noch bei revidierten -3,2 Prozent. Riesige Sprünge im sonstigen Fahrzeugbau Der eigentliche Treiber hinter den Zahlen ist der sonstige Fahrzeugbau, also Flugzeuge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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