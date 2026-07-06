Die EasyJet-Aktie springt nach einer Einigung mit dem US-Investor Castlelake um 10 Prozent nach oben. Der Deal hat es in sich: 7,3 Milliarden US-Dollar, EU-Regulierungshürden und ein skeptischer Großaktionär. Die Papiere der britischen Billigfluggesellschaft easyJet haben am Montag im frühen Handel kräftig zugelegt, nachdem der Konzern am Wochenende einem revidierten Übernahmegebot des US-Investmenthauses Castlelake grundsätzlich zugestimmt hatte. Kurz vor Mittag notierten die Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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