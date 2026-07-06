Wien (www.anleihencheck.de) - Am US-Zinsmarkt setzte sich der Aufwärtstrend am kurzen Ende der Zinskurve zuletzt nicht weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Rendite zweijähriger US-Treasuries habe sich zwischen 4,1% und 4,2% stabilisiert. Abwärtsdruck sei auch nach dem schwächer als erwarteten Arbeitsmarktbericht spürbar gewesen. Gleichzeitig überrasche jedoch, dass sich der starke Rückgang des Ölpreises am kurzen Ende des US-Zinsmarktes nicht deutlicher widerspiegele. Solange der Inflationsausblick für die USA am Markt keine Neubewertung erfahre - und damit verbunden auch die Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen der Fed - dürfte ein deutlicher Renditerückgang am kurzen Ende der US-Zinskurve ausbleiben. Das lange Ende habe sich ohnehin etwas vom kurzen Ende entkoppelt und die Aufwärtsbewegung seit Mitte Mai nicht mitvollzogen, was sehr wohl auf die veränderte geopolitische Situation zurückzuführen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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