Paris (www.anleihencheck.de) - Der Euro stieg am Dienstag auf knapp 186 Japanische Yen und näherte sich damit seinem Rekordhoch, das er im April bei 187,50 Yen markiert hatte, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Rückenwind könnte der Yen nun jedoch durch die robuste Wirtschaft im Land der aufgehenden Sonne erhalten, nachdem die Tankan-Umfrage für das zweite Quartal eine deutlich bessere als erwartete Geschäftsstimmung gezeigt habe. Das Konjunkturbarometer für große Hersteller sei von 17 auf 22 Punkte gestiegen und habe damit den Konsens von 16 klar übertroffen. Auch bei den Nicht-Herstellern habe sich die Stimmung von 36 auf 37 Punkte verbessert und damit ebenfalls über der Erwartung von 35 gelegen. Für die Bank of Japan sei dies ein guter Grund, weiterhin einen restriktiven geldpolitischen Kurs zu verfolgen. Im Juni hätten die Währungshüter den Leitzins auf 1,0% angehoben und damit auf das höchste Niveau seit 31 Jahren. ...

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