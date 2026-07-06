Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Anleihemärkten zeigte sich in den vergangenen Tagen zunächst das Spiegelbild der Vorwoche, so die Deutsche Börse AG.Die zuvor kräftig gesunkenen Renditen seien deutlich angestiegen. Zehnjährige Bundesanleihen würden am Freitagmittag 2,93 Prozent abwerfen, nach 2,84 Prozent vor einer Woche. In der Spitze seien sogar gut 2,97 Prozent erreicht worden, bevor Inflationszahlen aus dem Euroraum und Arbeitsmarktdaten aus den USA am Donnerstag für einen Rücksetzer gesorgt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de