Stuttgart (ots) -Fünf Folgen "Open Air - 50 Jahre Loreley" aus der Podcastreihe "Meilensteine" / ab 6. Juli 2026 in ARD SoundsMit dem Konzert von Genesis vor 50 Jahren wurde die Loreley Konzertbühne zum Rockfelsen. Es war der Beginn einer Ära, die Musikgeschichte geschrieben hat. Im Podcast "Open Air - 50 Jahre Loreley" blickt Moderatorin Lotte auf diese Zeit zurück und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte voller legendärer Momente - mit Geschichten von Stars wie Genesis-Gitarrist Steve Hackett, Dire Straits-Bassist John Illsley, Wolfgang Niedecken und Al Di Meola. "Open Air - 50 Jahre Loreley" aus der Podcastreihe "Meilensteine" erscheint in fünf Folgen ab 6. Juli jeden Montag in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/meilensteine-special-open-air-50-jahre-loreley/urn:ard:show:6416e8eeaf07ae31/).Vom Rockfelsen zur LegendeAm 3. Juli 1976 betrat die Band Genesis die Freilichtbühne an der Loreley und legte den Grundstein für eine der bedeutendsten Musikbühnen Europas. Mit ihrem Auftritt verwandelte sie die historische Kulisse in einen "Rockfelsen" - der Beginn einer außergewöhnlichen Geschichte. Über fünf Jahrzehnte hinweg war die Loreley Open Air Bühne Schauplatz unzähliger Momente - hier starteten Bands wie U2 und The Police ihre internationalen Karrieren.Zeitreise durch 50 Jahre MusikgeschichteModeratorin Lotte nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte. Sie will noch einmal das erleben, was ihre Eltern auf der Lorely erlebt haben. Mit Interviews, Musik und Zeitdokumenten lässt sie die magischen Momente der legendären Bühne wieder aufleben: Von Armdrücken mit Ted Nugent über Tischtennis mit Crosby, Stills and Nash bis hin zu den Fans der Kelly Family, die das Ordnungsamt herausforderten - der Podcast teilt Anekdoten, die so einzigartig sind wie die Musik selbst.Blick hinter die Kulissen und in die ZukunftAuch die Organisatoren und Konzertveranstalter erzählen von ihrer Arbeit hinter den Kulissen. Was war, was bleibt? Am Ende versucht der Podcast die Frage zu beantworten: Wie sieht in Zeiten der Mega-Festivals die Zukunft der Open Air Bühne Loreley aus?"Open Air - 50 Jahre Loreley"fünf Folgen jeden Montag ab 6. Juli 2026 in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/meilensteine-special-open-air-50-jahre-loreley/urn:ard:show:6416e8eeaf07ae31/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6308908